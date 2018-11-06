感受停留與緩慢 阿里山小火車推小站慢遊

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處再推歲末主打行程「林鐵停看聽」，列車行程將主打小站慢遊。（呂妍庭翻攝）

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林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處再推歲末主打行程「林鐵停看聽」，列車行程將主打小站慢遊

繼之前推出「伴著林鐵去旅行~珍愛之旅」主題列車後，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處再推歲末主打行程「林鐵停看聽」，列車行程將主打小站慢遊，邀攝影能手及野地錄音師定點帶領乘客重啟視覺、聽覺的敏感度，搭配在地咖啡達人分享手沖咖啡技巧，讓遊客在倍速世代，感受「停留與緩慢」之美。

森鐵處11月和12月推出的主題列車行程主打小站慢遊，將帶領民眾前往竹崎站、樟腦寮站、水社寮站，中停奮起湖站用餐。林鐵處處長妙修表示，此期主題列車大推「林鐵慢遊」，讓遊客能夠欣賞林鐵小站特色之美，另為響應公益，讓社福機構單位員生有機會走入森林感受自然氛圍，透過導覽員及達人視野領略林鐵之美， 11月7日首航「林鐵停看聽」之旅已邀請鄰近區域社福機構單位員生率先參與體驗。

林管處說，這次將由「漫步在雲端」黃源明、「深海魚」賴國華、何應傑等攝影師，引領大家從視覺角度發掘林鐵小站之美，更邀請「台灣聲景協會」范欽慧與大家分享多年來推廣「寂靜山徑」及「聲音教育」心得，傾聽林鐵小站聲音，找回聆聽的能力。

林鐵處表示，11月14、21、28日及12月5、12、19、26日行程開放一般大眾預約，套裝行程均一售價每位新台幣999元，內含林鐵嘉義站至奮起湖站去回程票價、品味咖啡及手工餅乾、導覽解說等費用，每梯次均有不同紀念品贈送，且講師名單多元，邀請民眾多梯參與體驗。

森鐵處出，該行程採網路預約購票，除11月14、21日開放訂票日期為11月7日上午10點外，自11月28日起的梯次，均於乘車日(含)前15天開放訂票。訂票規則、取票時間及行程細節，可至林鐵及文資處官網查詢。

(中時 )

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