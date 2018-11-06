ㄅㄧㄥˋㄅㄧㄤˋ叫！海大證實吃「馬祖淡菜」精子又快又多

海大研究證實，吃「馬祖淡菜」可讓精子又快又多。（資料照）

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海大研究證實，吃「馬祖淡菜」可讓精子又快又多。（海大提供）
海大研究證實，吃「馬祖淡菜」可讓精子又快又多。（海大提供）

生長在馬祖海域，外觀像孔雀蛤的貽貝類「馬祖淡菜」，營養價值高，膽固醇含量極低，經國立海洋大學食品科學系研究團隊證實，，可明顯改善生殖功能，增加血漿中睪固酮濃度，增加精子數量及游動率，並改善精子異常率，可說是海中威而鋼。

目前國內只有在馬祖養殖的「馬祖淡菜」，雖然有一個「菜名」，但它不是蔬菜，而是一種學名為「Mytilus edulis」的貝類，因為擁有紫黑色的外殼，所以也叫紫殼菜蛤或紫貽貝，貝肉碩大肥美，以掛養的方式在馬祖外海養殖，靠著吃食海洋浮游生物長大，每年盛產期為6月至10月。

海大教授龔瑞林說，在近期的研究中顯示「淡菜」具有降低體重及改善發炎情形的能力，研究團隊針對「馬祖淡菜」水萃物進行體外抗氧化發炎能力測試，發現它具有良好的抗氧化發炎能力。同時，在細胞實驗中，發現淡菜水萃物可以降低老鼠細胞脂滴的累積，並減少細胞內三酸甘油脂及總膽固醇含量，抑制脂肪的形成。

另外，透過動物實驗結果顯示，餵食馬祖淡菜水萃物，能降低體重、血漿三酸甘油脂、總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)，並改善胰島素阻抗的情形及體內氧化壓力，提高體內抗氧化酵素SOD及GPx活性，並降低體內血漿促發炎因子TNFα及IL-1β含量。

龔瑞林指出，高脂飲食會造成生精小管萎縮、精子品質低下、精子功能異常及睪固酮濃度降低，透過餵食馬祖淡菜水萃物後，可明顯改善生殖功能，增加血漿中睪固酮濃度，增加精子數量及游動率，並改善精子異常率。

(中時 )

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