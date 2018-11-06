高雄》韓國瑜8日旗山造勢 小黃義勇軍接駁相挺

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／取自韓國瑜MV）

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中時電子報
高雄市農會理事長蕭漢俊。（圖／本報系資料照片，林宏聰攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「三山」造勢，繼上次鳳山湧入5萬人後，即將於8日在旗山的美濃高美醫專舉辦第2場「三山」造勢活動。

高雄市農會理事長蕭漢俊6日上午表示，這次造勢活動目的在展現韓國瑜陸軍實力，民眾如要開車前往，最好能夠共乘；韓國瑜小黃車隊義勇軍，當天將發動百輛計程車義務接駁，力挺韓國瑜帶領高雄全面拚經濟。

根據中評網報導，蕭漢俊表示，外界都說韓國瑜空戰強，這次要讓外界看到韓國瑜不僅有空軍，還有陸軍部隊。

8日在美濃高美醫專操場（高雄市美濃區成功路309號）舉行的造勢大會，因場地偏遠，主辦單位有安排接駁車，在散場時將乘客接送到高鐵左營站，或是旗山客運轉運站。

另外，支持韓國瑜的計程車義勇軍8日將號召100輛計程車，從高鐵左營站接駁支持者到美濃（在高鐵站前彩虹市集上車），這些計程車上會插國旗，以及貼上韓國瑜的貼紙。

小黃司機代表林育誠表示，義勇軍都是司機個人自動自發參加，與車隊無關，原本義勇軍要免費接送，為避免被作文章，改由乘客自由隨喜，金額不限一百、兩百都可以，不給也沒有關係。

林育誠說，高雄市這幾年計程車生意一落千丈，韓國瑜的計程車義勇軍都是發自內心，支持韓國瑜要發展高雄市觀光的理念，「人要進得來，高雄才會發大財」。

(中時電子報)

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