金馬最佳歌曲入圍者全到齊！陳奕迅、李英宏獻唱電影主題曲

陳奕迅是金馬獎的入圍常客。（金馬執委會提供）

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入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲的5位主唱者，陳奕迅、雷光夏、楊大正、李英宏與JV陳政文，將全員到齊，在頒獎典禮上獻唱他們的入圍歌曲，盛況空前、精彩可期，金曲歌王陳奕迅是金馬獎的入圍常客，由葛大為作詞、陳建騏譜曲的〈我們〉是劉若英導演處女作《後來的我們》的主題曲，陳奕迅低吟淺唱出愛情裡的遺憾，歌聲中充滿了故事，盡顯歌王功力。

曾以《第36個故事》獲得金馬獎最佳原創電影歌曲的雷光夏，再度以蕭雅全導演的作品入圍。這首〈深無情〉用詩意般的詞曲，把《范保德》片中父子之間難以用言語明說的複雜與掙扎，緩緩鋪陳。同樣也是二次入圍的滅火器主唱楊大正，與盧律銘攜手打造《小美》的主題曲〈迴光〉，在滄桑的台語歌聲中，拼湊出電影裡似乎只存在於所有人記憶中的女主角，有如迴光照射出她的身影。

首次挑戰電影音樂就入圍的新生代創作歌手李英宏，在《誰先愛上他的》把〈峇里島〉這首「燒腦」歌曲用得出神入化，復古浪漫的曲調，串連起片中人物的過去與現在，也呼應了影片笑中帶淚的調性。JV陳政文也是首度製作電影音樂就入圍，為《角頭2：王者再起》創作了三首歌曲，入圍的〈老大借過〉巧妙地將中國樂器融合西方節奏，以台灣本土的口氣，呈現出影片的江湖現實與兄弟情義，極富巧思。

5首風格截然不同的入圍歌曲，將由原唱者在第55屆金馬獎頒獎典禮上重現，典禮將於11月17日台北國父紀念館隆重舉行，台灣電視公司將全程以HD規格LIVE播出，網路直播部分則委由遠傳friDay影音獨家播出。

(中時 )

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