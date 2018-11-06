雲林縣》第6選區縣議員選舉 搶攻北港大票倉

2018年11月06日 18:07 中時 張朝欣

雲林縣第6選區縣議員選舉共9名候選人，角逐6個席次，選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，其中5名候選人出身大票倉北港鎮，全力固守家鄉基本盤，讓其餘候選人備感吃力。

第6選區縣議員候選人包括尋求連任的蔡岳儒、翁水上、蔡孟真、黃文祥，3名新人林昀蔚、黃美蘭、蕭惠娟，以及捲土重來的王新堯、蕭慧敏，4名尋求連任者選情穩定，其餘5名候選人爭奪2席。

地緣關係影響此次選情，大票倉北港鎮共有蔡岳儒、翁水上、林昀蔚、黃美蘭、蕭慧敏5人參選，眾人固守家鄉大本營，票源重疊下更不利其他候選人拉票。

另外，出身水林鄉的黃文祥是北港女婿，在北港鎮有其基本票源，出身口湖鄉的蔡孟真長期深耕北港，其餘候選人只能加倍努力在北港票倉拉票。

第6選區本屆應有6名縣議員，但林哲凌於2016年口湖鄉長補選中勝出、黃勝賢因案喪失縣議員資格，目前僅有4名現任縣議員。林哲凌與黃勝賢的票源，也成為候選人極力爭取的目標。

民進黨籍林哲凌的選票，預料會由同是民進黨的蔡岳儒與林昀蔚吸收；出身北港的黃勝賢與朝天宮董事長蔡咏鍀交好，此次蔡妻黃美蘭參選，可望接收大部分選票。

捲土重來的王新堯、蕭慧敏，2人上屆均是高票落選，經過3年多的經營，對於選情都表示審慎樂觀。政治素人蕭惠娟則勤跑基層，盼一步一腳印贏得選民認同。

(中時 )