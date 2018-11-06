雲林縣》第6選區縣議員選舉 搶攻北港大票倉

雲林第6選區縣議員選舉，眾人搶攻北港大票倉。（張朝欣攝）

友善列印
中時

雲林縣第6選區縣議員選舉共9名候選人，角逐6個席次，選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，其中5名候選人出身大票倉北港鎮，全力固守家鄉基本盤，讓其餘候選人備感吃力。

第6選區縣議員候選人包括尋求連任的蔡岳儒、翁水上、蔡孟真、黃文祥，3名新人林昀蔚、黃美蘭、蕭惠娟，以及捲土重來的王新堯、蕭慧敏，4名尋求連任者選情穩定，其餘5名候選人爭奪2席。

地緣關係影響此次選情，大票倉北港鎮共有蔡岳儒、翁水上、林昀蔚、黃美蘭、蕭慧敏5人參選，眾人固守家鄉大本營，票源重疊下更不利其他候選人拉票。

另外，出身水林鄉的黃文祥是北港女婿，在北港鎮有其基本票源，出身口湖鄉的蔡孟真長期深耕北港，其餘候選人只能加倍努力在北港票倉拉票。

第6選區本屆應有6名縣議員，但林哲凌於2016年口湖鄉長補選中勝出、黃勝賢因案喪失縣議員資格，目前僅有4名現任縣議員。林哲凌與黃勝賢的票源，也成為候選人極力爭取的目標。

民進黨籍林哲凌的選票，預料會由同是民進黨的蔡岳儒與林昀蔚吸收；出身北港的黃勝賢與朝天宮董事長蔡咏鍀交好，此次蔡妻黃美蘭參選，可望接收大部分選票。

捲土重來的王新堯、蕭慧敏，2人上屆均是高票落選，經過3年多的經營，對於選情都表示審慎樂觀。政治素人蕭惠娟則勤跑基層，盼一步一腳印贏得選民認同。

(中時 )

高雄》韓國瑜8日旗山造勢 小黃義… 候選人文創宣傳小物 民眾收集的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。