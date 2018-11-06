候選人文創宣傳小物 民眾收集的小確幸

雲林候選人宣傳品相當實用，成為民眾收集的小確幸。（張朝欣攝）

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候選人為增加選民印象，除了分送宣傳單，還會製作各種宣傳小物相送，其中尋求連任的縣議員蔡岳儒設計的99乘法表墊板實用又可愛，大受小朋友歡迎；雲林縣長候選人張麗善的「雲林上場」貼紙有設計感，很多人拿來貼在行李箱。

一般競選文宣品以礦泉水、原子筆、打火機、面紙最常見，尋求連任的縣議員蔡岳儒則推出99乘法表墊板，正面印著「有心超人」卡通圖案，強調自己對於教育的關心，背面是99乘法表，國小放學時分送給學童與家長，很受歡迎。

張麗善以此次競選口號「雲林上場」製作貼紙，訴求只要認同雲林登上全國與國際舞台的人都可使用，因此貼紙上只印有「雲林上場」、「Its Our Time」，沒有候選人姓名，很有文創風格，因此大受年輕人歡迎，用來貼在行李箱、背包上。

縣議員候選人丁慶錡則針對雲林沿海東北季風強勁、風沙灰塵多，贈送選民口罩，民眾騎機車、農民噴灑農藥時很實用，比原子筆、面紙還搶手，可說是最便宜又受歡迎的宣傳小物。

雲林地區候選人的宣傳品大多偏向實用，選舉期間民眾可拿到不少礦泉水、面紙、打火機、原子筆等很實用的日常用品。選民建議候選人還可以送牙線、小毛巾、暖暖包、菜瓜布、咖啡包、茶包，讓大家收集更多元的小確幸。

(中時 )

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