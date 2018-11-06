台北》和韓國瑜同房睡？ 王世堅：這個福份應該讓給柯文哲

2018年11月06日 18:02 中時電子報 邱文秀

被網友虧有「扶龍命格」的王世堅又發威了!昨日他上政論節目，預言國民黨高雄市長參選人韓國瑜會和台北市長柯文哲「政治私奔」。(Youtube截圖)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，曾在議會大戰民進黨北市議員王世堅。昨日他上網路節目，被問到若跟王世堅、民進黨立委段宜康出遊，會選擇跟誰睡同一張床？他秒答選王世堅。被稱為「扶龍」命格的王世堅，今日對此做出回應「同一個房間共枕眠，這樣的福份韓國瑜應該留給柯文哲才對」。

韓國瑜5日晚間上臉書爆料公社的「真心話太冒險」網路直播，規則是只要說謊就會被電，吸引24萬人觀看。韓國瑜被問到若跟王世堅、民進黨立委段宜康出遊，會選擇跟誰睡同一張床？他秒答選王世堅。

為何出遊選擇和王世堅睡同一張床，韓國瑜直言：「絕對真心話，因為他很有藝術家的那個，他喜歡拉小提琴，他喜歡講笑話，他拉小提琴拉得...」話還沒講完就被電，被電原因居然是反應太過激烈。主持人再問一次，他平和地回：「王世堅」，這回就過關了，果然是真心話。

被稱為「扶龍」命格的王世堅，今日對此做出回應，「十年修得同船渡，百年修得共枕眠。我覺得同一個房間共枕眠，這樣的福份韓國瑜應該留給柯文哲才對」。

王世堅說，我相信他們兩個睡同一個房間，晚上會有聊不完的事情，有一大堆無厘頭的事項值得他們共同去探討。

記者詢問王世堅，跟柯文哲、韓國瑜出遊的話，要選跟誰同房?王世堅驚嚇回答「絕對不會是柯文哲，絕對不會是柯文哲!」又略帶靦腆的補充，我怕打呼去吵到別人。

王世堅日前上政論節目，才又開金口預言韓國瑜會和台北市長柯文哲「政治私奔」。

PTT網友也笑翻留言「扶龍命格發動」、「王內卜真的太有情有義 難怪吉邁想逼他跳海」、「世間雙龍傳 一次扶雙龍」、「世間洞蒜 我們需要你繼續來扶龍」、「世間：我的愛，就是成全你們柯韓湊一起(咬手帕)」、「78:世間你給我去跳火山」、「78:太皇太后你看世間一直刺我啦」。

(中時電子報)