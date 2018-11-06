彰化》魏明谷發第二波文宣 「終結台化空汙、禁採砂石」

2018年11月06日 18:03 中時 謝瓊雲

魏明谷競選總部總幹事邱建富（左起）、執行總幹事陳素月呼籲選民繼續支持對的人，支持魏明谷，才能堅持做對的事。（謝瓊雲攝）

尋求連任的彰化縣長魏明谷競選總部5日發表第二波紙本文宣，指魏明谷任內「終結台化汙染，堅持做對的事」、「禁採陸砂土石，支持做對的人」，並搭配短片，強調魏明谷讓台化停爐和保護八卦山國土的魄力，呼籲選民繼續支持對的人，才能堅持做對的事。

競總執行總幹事陳素月表示，紙本文宣上台化工廠排放汙染氣體、空拍八卦山經土石開採後光禿的樣貌，環境破壞令人痛心，更戕害彰化鄉親身體健康；但魏明谷就任縣長後，斷然拒絕台化鍋爐的展延申請、不核發八卦山陸砂開採權，推動台化停爐轉型並禁止八卦山砂石開採，這幾年努力下來，彰化空氣變乾淨了、八卦山的果樹植被終於重現生機。

總幹事邱建富說，短片中的老農呂金樹，大半輩子都在種水果，年輕時果樹生長茂盛，豐收時還要用牛車運送，台化設廠後，柚柑類長不好、甚至死光光，直到這兩年停爐後才再次恢復生機。

他指出，就讀政大的彰化青年顏子軒回想就讀陽明國中時期，不時會聞到很濃的臭味，必須關窗、戴上口罩才能上課，長大才知那股怪味來自台化工廠的排煙。這兩年放假返鄉，發現空氣變好、不再聞到酸臭味，台化工廠轉型對彰化來說，真的是很大的改變。

邱建富強調，一分鐘短片訪問兩個世代的彰化鄉親切身觀點，說出他們親身經歷、感受，還有八卦山砂石禁採前後對比圖，讓人一眼看見保育生態的重要。魏明谷不畏艱難和壓力，展現魄力、毅力，守護八卦聖山，也守護彰化人的健康，證明魏明谷始終與彰化鄉親站在一起，堅持做對的事。

(中時 )