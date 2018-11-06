《中時晚間快報》姚文智駁棄保 喊話高層救高雄

《中時晚間快報》姚文智駁棄保 喊話高層救高雄

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中時電子報
綜合報導

◎姚文智駁棄保 喊話高層救高雄

台北市長柯文哲競選總幹事小野昨天力挺陳其邁，外界解讀民進黨為了要救高雄放棄台北，「棄姚保柯」。民進黨台北市長候選人姚文智今天受訪否認民進黨要棄守台北市，並樂觀表示小野挺陳其邁所錄製的影片，提到很多高雄的改變，都是從姚文智開始，「我要謝謝小野。」

◎今年新流感季首度死亡 2人發病2天不治

今年從10月1日以來的新流季，整體流感疫情處在低度流行，上周新增6例流感重症病例，其中8歲、65歲2病例併發重症死亡，這是今年新流感季首度出現死亡病例，讓疾管署緊張的是嬰幼兒的接種率落後去年同期，暴露於感染風險中。

◎美期中選舉今登場 數十個激烈選區左右結果

美國期中選舉6日登場。《紐約時報》報導說，由於全美民調顯示，選民對共和黨籍總統川普的表現持續不滿，民主黨看來有望以很大差距贏得聯邦眾院控制權，不過眾院選情倒也未必已成定局。據《紐時》Upshot和謝納學院（Siena College）近幾星期所做的調查，眾院選舉結果將取決於數十個競爭激烈的選區，民主與共和兩黨候選人在這些選區的差距只有幾個百分點。

◎玖壹壹站台BCW巡演 健志因這件事忘了彩排

BCW推出首張創作專輯《NO COMPLY》，接著以新人之姿展開北中南三場售票巡迴演唱會，他上周在台中舉辦巡演壓軸場，經紀公司混血兒娛樂旗下玖壹壹、草屯囝仔、臭屁嬰仔、187INC全出動。健志與BCW合唱〈Trap Bag〉，但彩排時工作人員打電話問健志記不記得要彩排，原來健志最近愛上越野車，當時正在郊外騎車的他騙工作人員已經彩完了，才馬上趕回演唱會現場。

(中時電子報)

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