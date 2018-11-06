執行署大拍賣 「超跑女神」名牌包、絲巾賣了79萬

行政執行署台北分署今拍賣「超跑女神」皮包絲巾，民眾熱烈搶標。(民眾提供)

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行政執行署台北分署今舉行拍賣會，民眾熱烈搶標。(民眾提供)
行政執行署台北分署今舉行拍賣會，民眾熱烈搶標。(民眾提供)

行政執行署臺北分署繼上月拍賣「超跑女神」林思吟被查扣的60雙名牌女鞋，賣出31萬6900元後，今天下午再度拍賣林思吟被查扣的香奈兒、LV、HERMES等49個名牌包及10條絲巾，民眾競標踴躍，共拍出31個名牌包、9條絲巾，賣出79萬4100元。至於未拍出的18個名牌包、1條絲巾將擇日再拍賣。

臺北分署說，今天的聯合拍賣會動產部分共計拍出162萬7310元，不動產部分則沒有拍出。

臺北分署表示，今天拍賣詢問度最高、最吸睛的物件，是臺北地檢署囑託拍賣「超跑女神」林思吟被查扣的49個名牌包及絲巾10件，最貴名牌包最後拍出7萬6000元，另有件香奈兒名牌包在民眾搶標下，底價2萬，價格一路飆升，搶標73次，民眾競標你來我往，最後拍定7萬元高價。

「超跑女神」林思吟被控投資名義，詐騙6500萬元，臺北地檢署囑託臺北分署上月首度拍賣她被查扣的LV、香奈兒等名牌的149雙女鞋，共賣出60雙鞋、31萬6900元。至於未賣出的89雙鞋及這次未賣出18個名牌包、1條絲巾，近日將再拍賣。

此外，臺北分署今還拍賣福特野馬(MUSTANG)跑車，得款65萬元；另中興航空的機齡11年的霍克(Hawker) 400xp型飛機，底價1.1億元，並未拍出，將降價後擇日再拍賣。

(中時 )

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