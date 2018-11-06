MLB》第3窮運動家拿97勝 「魔球」總管獲獎

2018年11月06日 18:12 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

好萊塢帥哥布萊德彼特在電影「魔球」中，演活了運動家隊總管比恩，令人印象深刻。（網路翻攝電影海報）

由好萊塢明星布萊德彼特（Brad Pitt）飾演的帥氣總管比恩（Billy Beane），在電影「魔球」（Moneyball）中運用新的棒球理論，帶領小市場的運動家隊打出驚奇的20連勝。現實生活中，比恩今年又以棒球營運部門執行副總裁之姿，讓運動家在例行賽拿下97勝，獲選為大聯盟首屆「年度最佳行政人員獎」。

現年56歲的比恩，從1997年開始領導運動家的棒球營運部門，最初的職位是總經理，2015年起兼任執行副總裁迄今。

「魔球」故事闡述運動家隊如何運用新的棒球理論，在資金無法與豪門抗衡的情況下，能夠找到身價被低估的好手，來打造具有競爭力的陣容。在這套理論成功之後，也引起豪門球隊的注意，甚至參考效尤。

也因此，運動家已不能倚賴最初的魔球理論來打天下，今年仍能以全大聯盟第3低的團隊薪資（7780萬美元），拿下例行賽第4高的97勝，最後才在外卡賽不敵團薪將近2億美元的「邪惡帝國」洋基。

MLB今年開始設置「年度最佳行政人員獎」（Major League Baseball Executive of the Year），每隊1票必須在例行賽結束前投出，6日在年度總管會議中，宣布由比恩獲獎，光芒總管尼安德（Erik Neander）與釀酒人總管史提恩斯（David Stearns）並列第2，但詳細得票數沒有公布。

(中時電子報)