雲林》反串粉絲團分化 綠營批手法惡劣

2018年11月07日 07:10 中時 許素惠

臉書近日出現「虎尾鐵三角-李進勇林新丁林文彬後援會」粉絲團，表面看似在為3人助選，內文卻充斥假訊息企圖「反助選」，被民進黨支持者一眼識破，被害3人除了痛斥此惡劣手法外，也向臉書提出檢舉，希望封鎖該粉絲頁，並揪出幕後黑手。

該粉絲團介紹雲林縣長李進勇、虎尾鎮長候選人林新丁、參選雲林縣第三選區議員的虎尾鎮長林文彬時，字面雖然9成以上都是正面表述，讓人乍看之下極盡褒揚，然而魔鬼就藏在細節中，聊聊的幾個負面字詞，就讓整篇瞬間轉為貶抑，充滿嘲諷，並強調「民進黨大團結，唯一支持」，被許多民進黨支持者嗅出有鬼，向臉書提出檢舉。

由於民進黨在第三選區共提名了現任議員蔡秋敏、顏旭懋、前議員蔡明水及林文彬4人角逐下屆縣議員，該黨在單一席次縣長及鄉鎮長部分，採和多席次議員聯合拉抬輔選，不可能獨厚某議員候選人，該粉絲專頁分化民進黨團結意圖非常明顯。

李進勇特地在個人臉書呼籲，選舉期間不只假消息特別多，還出現了假的粉絲專頁，「虎尾鐵三角」假後援會粉專就是其中之一，詆毀企圖明顯，請大家看到可疑的消息，都要先思考其真實性，以免被誤導。

林新丁也提醒，近日有人利用假帳號申請「虎尾鐵三角」粉絲團攻擊他及李進勇，要大家同聲譴責，他則保留法律追訴權。

(中時 )