為博點擊率 男子踩警車自拍這回踢到「鐵板」了

2018年11月06日 18:19 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

現在網路視頻很多所謂「網紅」，為了在網路增加點閱率，無所不用其極，女網紅愈穿愈少，敢露敢秀就能吸精；男網紅怎辦？就盡挑一些「帶種」的事來炫耀自己，博取點閱。不過，有一名男網紅就踢到鐵板了，這位「天兵」用手機字拍下自己一腳踩踏在警車的引擎蓋上影片，還PO到網路社群炫耀，結果警察按圖索驥找上他，還查出他涉及一宗械鬥案，將他逮捕蹲牢了。

據中國大陸《封面新聞》報導，四川省遂寧市公安局船山分局永興派出所有名警員的手機收到網友發給他的視頻，影片中一名年輕男子正用腳踢和踩踏一輛警車。細看車牌，發現被「褻瀆」的警車正是永興派出所所使用的車輛，警員隨即將這一情況通報給派出所所長。

屁孩腳踏警車自拍上網博點閱被請到警局拘留5天。（圖取自《封面報導》）

警車豈容褻瀆？永興派出所請示了船山分局後，通過人像比對系統查詢，很快查實視頻中嫌疑人朋友的身份。民警正準備出門時，一個與視頻中極為相像的人騎電瓶車駛進派出所來，正好被逮個正著。

經過調查後真相大白，原來當天早上8時許，踩踏警車影片中的到遂寧市船山區永興派出所門口，四處張望後站在警車車頭前，背對著警車並用右手拿手機對著自己，一邊用左腳踩踏警車前保險杠上沿進行自拍，大約1小時後又將視頻上傳至了一個叫「快手」的社交網站上。

面對警方的詢問，李某交待，他想用這種方式嘩眾取寵，增加關注點擊率，好上「快手」的熱門視頻，但是警車比較特殊，踩踏警車的視頻關注度高些。根據中國大陸法律，李某的行為已構成尋釁滋事，目前李某因這一腳踢到鐵板被裁罰拘留5日處罰，而該視頻相關部門已被下架蔽屏。

(中時電子報)