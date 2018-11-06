康寧大學「假學生真打工」 勞動局開罰業者15萬元

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康寧大學驚爆「假學生真打工」，桃園市勞動局調查發現有69名斯里蘭卡籍學生，透過桃園市雙軌教育發展協會媒合來台，卻直接安排進聯華食品，其中49人未取得工作證就開始工作，除依違反就業服務法開罰聯華15萬元，也將康寧和仲介移送桃園地檢署偵辦。

康寧大學爆出利用仲介招收斯里蘭卡境外生，學生抱怨來台實際工作跟當初宣傳「差很大」，打著來台遊學的名義，實際卻是來台非法打工當「屠夫」。

桃園市政府勞動局接獲勞動部通知後即展開調查，發現有69名斯里蘭卡籍學生，透過康寧大學與桃園市雙軌教育發展協會媒合，在去年10月26日和11月8日分兩批來台讀書，部分學生抵台後直接被安排住進聯華食品的龜山和中壢區工廠宿舍，其中龜山廠15人、中壢廠34人共49名學生，在取得工作許可證前，就開始在工廠工作，明顯違反就業服務法，當場依聘僱未經許可之外國人從事工作，開罰聯華15萬元。

勞動局強調，依就業服務法規定，外國籍學生來台就讀須申請工作證才能合法工作，且除寒暑假以外，每星期工時上限為20個小時，但學生透露，他們1個禮拜工作4天、每天工作10小時，已經超過規定工時。

勞動局也針對康寧大學及桃園市雙軌教育發展協會，是否涉嫌意圖營利媒介外國人非法工作，移請桃園地方檢察署偵辦。

(中時 )

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