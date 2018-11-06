花蓮》秀林鄉選情激烈 候選人直播問答搶攻網路選民

秀林鄉長候選人王玫瑰（中）率其他候選人之先，以網路直播問答與選民互動。（張祈翻攝）

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秀林鄉長候選人蔡瑞光（左）堅守中高族群，跑基層顧民意。（張祈翻攝）
秀林鄉長候選人田韻馨（中）勤跑村落，以臉書經營互動。（張祈翻攝）

花蓮縣秀林鄉本屆鄉長，因賄選案遭解職後，前後用掉6任鄉長，為縣內鄉長用量最大的鄉鎮，為一掃賄選鄉臭名，除鄉內青年自組「抓賄大隊」在地監督，3名候選人也各自搶攻支持度，公所前任秘書王玫瑰以網路直播問答與民眾互動、多次挑戰鄉內選舉的田韻馨則勤跑村落，以臉書經營互動，曾代理本屆鄉長的蔡瑞光則堅守中高族群，跑基層顧民意。

秀林鄉內總計9鄉鎮，投票人數近9000人，共分為北中南三區，其中以富世、景美、崇德村等3村落人數最多，下屆秀林鄉長候選人包括出身南區的前代理鄉長蔡瑞光、出身北區的田韻馨及長期耕耘文化產業的中區強手王玫瑰，三人各自握有基層民意。

以水源村為主力村落的王玫瑰，有著中區基本盤，加上任職秀林鄉公所文化課長20餘年時間，更是太魯閣族正名運動發起人之一，北中南各村落走透透，任職期間深受歷屆鄉長重用，這次挺身而出，她謙虛說，想為鄉內做更多事。

王玫瑰在中區勢力穩固，加上文化大佬的相挺，這次競選總部就設在人數最多的富世村，也是3名候選人中，唯一推出「網路直播問答的」候選人，搶攻網路鄉民的關注，大膽站在螢幕前接受選民質詢，包括亞泥存留的敏感問題、鄉民最在意的就業問題，通通來者不拒，她說，鄉長從來不是高高在上，而是低頭為鄉民服務的。

出身南區重光部落的蔡瑞光，公所歷任村幹事、社會課長等職務，3年前退休曾參與鄉長補選，以1000多票位居落選頭，當選的李春風又因賄選遭解職，蔡歷任9個月代理鄉長職務，今年以「專心準備鄉長為由」遭拔掉職位，二度挑戰這次蔡穩固南區、中區票源，以中高年齡層為主要族群，是這次的當選熱門之一。

無黨籍的田韻馨出身富世村，主打政黨外的中間選民票源，2014年前起陸續參與縣議員、鄉長補選，雖都未能勝選，但她勤跑基層，廣納民意，也在各村落掌握不少選民支持站穩腳步，是這次選情中最難掌握的候選人，實力不容小覷。

(中時 )

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