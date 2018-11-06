中市警四分局長慰勞員警　橘祥如意

2018年11月06日 18:26 中時 黃國峰

台中市警察局第四分局轄區員警，收到分局長林逢泉的愛心橘子，甜在嘴裡，暖在心裡。（黃國峰翻攝）

時序入秋，早晚溫差大，關心警察同仁在外頂著烈日執勤，精神抖擻執行盤查、巡邏勤務，堅守崗位，戮力同心為轄區治安交通犧牲奉獻，台中市警察局第四分局長林逢泉於日前特別指示選購55箱來自臺南白河香甜又多汁的橘子，分贈給所屬各單位，祝大家「橘祥如意」。

台中市政府警察局第四分局長林逢泉將基層員警、司機、工友、書記們的辛勞都看在眼裡，為慰勞同仁，於日前特別指示選購55箱來自白河香甜又多汁的橘子，分贈給所屬各單位，因橘子亦象徵大吉大利，希望帶給同仁「橘祥如意」。

員警們將鮮綠橘皮剝下後，香氣瞬間撲鼻而來，在開心品嚐酸甜又多汁的橘子之餘，也十分感動長官們的關心。其中，在分局工作近20年的工友「芸芳姐」表示，很高興能在這個溫暖的大家庭裡工作，尤其是獲得長官溫馨的鼓勵與稱讚，感動在心頭。

林逢泉說基層員工士氣很重要，此次選購橘子慰勉同仁辛勞，除能幫助辛苦的農民，對辛苦栽種的農民表達敬意外，也希望將心意與同仁一同分享，期許全體同仁能以優質的服務態度及專業效率的執法，秉持著「只有更好，沒有最好」來贏得民眾的肯定。

(中時 )