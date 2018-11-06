16.5億威力彩花蓮一人獨得 網友質疑：「時間點巧合」

2018年11月06日 18:19 中時電子報 林郁庭

有網友在PTT發文，「威力彩開到花蓮大家懂了嗎」。（圖/翻攝自PTT）

連摃47期的威力彩獎落花蓮，1人獨得，台灣彩券表示，中獎的幸運兒只用新台幣100元電腦選號1注，就抱走新台幣16.5億元頭彩，是「威力彩」史上第四高的單注頭獎。中獎消息一出，立刻在網路上引爆話題，許多網友打趣問「你中頭獎嗎？」但也有人提起台鐵翻車事件，政府要振興東部旅遊，覺得中獎時間點「超巧」。

頭獎連摃47期的「威力彩」昨晚於花蓮市的「金多寶投注站」開出，台灣彩券表示，這張彩券是用電腦選號方式投注100元，即抱走16.5億元的高額頭獎，這也改寫了東部地區（含宜蘭、花蓮及台東三縣市）公益彩券史上最高的單注頭彩獎金。

有網友在PTT發文，先是煞有其事地說「威力彩開到花蓮大家懂了嗎」，接著他解釋，剛好10月發生普悠瑪翻車事件，政府又要振興東部旅遊，最近還很多補助，結果昨天威力彩就開在花蓮，還一人獨得16.5億元，讓他笑說「呵呵大家覺得？」

沒想到看似只是抱怨自己沒中獎的po文，立刻引起許多人有同感，紛紛表示事情不單純，「不是我中的我就不信⋯」、「公務員到花東旅遊，本來不想買...」、「政府版本大型標會，中的永遠都是謎」、「每次新聞開始狂報彩金累積到多少時，當天晚上就會有人中，真的很神奇！」、「每次中獎劇本都差不多」、「如果每次都有人獨得，台灣不知出幾百位億萬富翁了」，也有人安慰，「拒絕買就不會生氣」。

(中時電子報)