健康40ºC的幸福 漫遊台灣小鎮泡好湯

2018年11月06日 18:25 時報周刊 謝禮仲

觀光局局長周永暉推介台灣好湯。（謝禮仲攝影）

參山國家風景區內的谷關溫泉享美食。（謝禮仲攝影）

西拉雅國家風景區可到關子嶺泡湯，品東山咖啡。（謝禮仲攝影）

茂林國家風景區有寶來溫泉與原民風情。（謝禮仲攝影）

邁入第11年的「台灣好湯—溫泉美食嘉年華」，2018年結合在地旅行推動「小鎮漫遊年」，交通部觀光局將系列活動延長為6個月，自11月6日起於全台19個溫泉區，讓國內外旅客感受「健康40ºC的幸福」。

「2018-19台灣好湯」健康湯饗遊程發表會，11月6日於台北市市長官邸藝文沙龍舉行，觀光局長周永暉表示，此系列活動「聚焦溫泉品牌」，整合了19個溫泉區的活動與遊程，希望透過泡好湯，帶動溫泉小鎮漫遊風。

台灣好湯活動自2007年推出，觀光局延續去年「10大好湯、5大名泉」與近期的「溫泉美食選拔」，「2018-19台灣好湯」更透過「聚焦溫泉品牌」、「產業捲動與參與」、「遊客體驗感動行銷」等面向，邀集全台溫泉區參與，整合凝聚各區業者資源，進行特色選拔，共同行銷全台溫泉，引領民眾了解體驗各地溫泉特色，品嚐在地溫泉美食。

本年度的溫泉區特色選拔，由民眾票選、專家評選的方式，以區隔化、特色化，發掘各區獨特性，呈現各溫泉區獨家亮點，達到「產業捲動與參與」，參與第一階段投票的民眾有機會抽中iPhone Xr手機、溫泉泡湯券與台中花博門票。

為擴大遊客參與體驗，同時在實體與網路進行推廣活動。活動期間前往全台具有溫泉標章的場所泡湯，收集北、中、南、東4款印章，即可參加「台灣好湯。寶島好康」的抽獎，獎項除iPhone Xr、溫泉區住宿券、泡湯券，集滿10款印章加碼抽Gogoro S機車。

網路活動的「溫感體驗。幸福湯旅」創意影片、「台灣好湯。溫暖時光」照片募集，民眾只要將影片或照片上傳，同樣有機會得到獎金、參加摸彩。

趁著20ºC的出遊好日，享受40ºC泡湯的幸福、品嚐80ºC的在地好料，盈滿100ºC的美好回憶，體驗不同泉質的溫暖之外，還有機會同時拿好康。

各地活動、優惠、抽獎等訊息，可上官網http://www.taiwanhotspring.net 查詢。

(時報周刊)