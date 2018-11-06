苗栗》繼3大莊嚴承諾 徐定禎再拋5大公產活化計畫

2018年11月06日 18:28 中時 巫靜婷

苗栗縣長候選人徐定禎5日拋出「對鄉親莊嚴的3大承諾」6日趁勝追擊再提出縣內「公產活化」政見，強調不僅3大承諾將說到做到，針對苗栗財政困境，透過公產活化仍可將許多危機化為轉機。

前日提出的3大莊嚴承諾包含上任2個月內向中央提出財政改革方案、半年內從中央拿回縣府財政自主權、1年內逐步恢復老幼婦孺的福利照顧。

其中恢復老幼婦孺福利照顧政見包含實現免費國中小學營養午餐、鑽石婚禮金發放、兒童早療交通補助恢復至每次200元、65歲以上老人愛心卡恢復為1000點並擴大使用範圍、每年免費提供1萬劑子宮頸癌疫苗供婦女同胞施打、逐步恢復縣內各社區、巡守隊、志工隊的補助等6大項。

昨日提出之公產活化則有5大計畫，包含盤點縣內所有閒置公有土地及建物、召開場館活化專家會議協助改建轉型、畸零閒置土地出售、政府無力徵收之公園學校用地釋出、釋出的公有地盈餘先建特色公園等。

徐定禎表示，在頭份市長任內創造不少財政盈餘，同時有納骨塔公共造財創造大量收益，把頭份市經驗化為苗栗縣經驗，有信心引領苗栗走出困境。

目前尚未請假專心跑選舉行程，所以只能用下班時間進行選舉活動，6日傍晚於公館五穀宮舉行問政說明會，傾聽收集在地鄉民對鄉政發展之心聲與意見，未來多場問政說明會也會陸續舉辦，歡迎在地鄉親蒞臨給予鼓勵與指教。

(中時 )