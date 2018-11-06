合眾汽車捐贈ISUZU貨車 打造南開科大為車輛醫生專門學校

2018年11月06日 18:28 中時 楊樹煌

▲台北合眾汽車捐贈ISUZU 15噸貨車給南開技大學的捐贈儀式，中左為校長孫台平、中右為合眾汽車副總黃脩程。（楊樹煌攝）

南開科技大學今6日舉行校內綠美園區落成啟用暨台北合眾汽車捐贈ISUZU 15噸貨車的捐贈儀式，由校長孫台平博士主持，合眾汽車公司並表示，未來將與南開科技大學攜手打造全國第一所大型車輛醫生專門學校，使畢業學生成具備大型商用車修護安全的就業人才。

校長孫台平指出，南開科大「綠美園區」啟用後，將可提供師生及社區居民2,150坪寬廣的休憩場所；而台北合眾汽車公司為日本商用車ISUZU的台灣授權總代理及總經銷，負責ISUZU品牌在台商用車銷售及售後服務，未來台北合眾汽車將與南開科大攜手打造出全國第一及唯一的大型車輛醫生專門學校，讓學生在大型商用車修護上習得一技之長。

孫校長並指出，當今小型車的就業市場人力逐漸飽和之際，有系統的規劃大型商用車的人力培育極為重要，也才能拓展學生就業市場上的優勢，並另闢學生可就業的藍海市場。

台北合眾汽車歷年來對技職教育相當關心，有感現有技專校院在大型商用車教學設備較為缺乏，因此特與南開科技大學辦理產業學院人力培訓合作，並捐贈價值260萬的ISUZU FVR 15噸大型商用車作為學校實習用設備，未來並將陸續進行專業技能培訓與技術轉移，期使學生投入現場維修時能在技術上無縫接軌，達到務實致用、學用合一的目標。

(中時 )