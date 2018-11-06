日奧運游泳金牌爆不倫戀 坦言係金ㄟ

2018年11月06日 18:40 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

曾在1992年巴塞隆納奧運，以14歲之齡拿下游泳女子200公尺蛙式金牌的日本女將岩崎恭子，遭日本媒體踢爆出軌，她透過個人部落格承認不倫戀，並宣布和丈夫離婚、向大眾致歉。

岩崎恭子現年40歲，日本週刊《SmartFLASH》（光文社週刊誌）報導，她和一名約50幾歲的A男外遇，A男在行銷公司上班、有妻子和兩個孩子，兩人在公園牽手約會，還提防有沒有人跟拍，一起回到岩崎家更衣後再外出用餐，之後搭車回家途中在後座熱吻。

幾天之後的凌晨，岩崎恭子喝醉，在A男陪同下回家，岩崎還不讓男方離開，兩人一同進入公寓約20分鐘後，A男獨自出門搭車回住處，被發現身上衣服換了一套。

被踢爆不倫戀後，岩崎恭子昨天透過個人部落格說明，表示之前和橄欖球選手老公齋藤祐也已經先達成分居協議，並在11月3日和正式結束婚姻關係， 並寫道：「對於雜誌的報導還沒有詳看內容，不過我和這名男子有戀愛關係是事實，雖然我是在和丈夫離婚協議中和他人相戀，作為一個成年人和一個孩子的母親，我的行為太輕率、令人羞恥，給信任我的人帶來麻煩，相當抱歉。」

岩崎恭子1992年奪金時，曾短暫成為最年輕奧運金牌選手，沒多久就被同屆奧運中國大陸跳屬選手伏明霞以12歲之齡改寫紀錄，從游泳選手身分退休後，在日本大學念心理學，2005年曾推出過清涼寫真集，2009年和大她1歲的橄欖球選手齋藤祐也結婚，2011年生下一女。

(中時電子報)