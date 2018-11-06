日奧運游泳金牌爆不倫戀 坦言係金ㄟ

日本前奧運金牌女泳將被周刊踢爆不倫戀。(取自網路)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

曾在1992年巴塞隆納奧運，以14歲之齡拿下游泳女子200公尺蛙式金牌的日本女將岩崎恭子，遭日本媒體踢爆出軌，她透過個人部落格承認不倫戀，並宣布和丈夫離婚、向大眾致歉。

岩崎恭子現年40歲，日本週刊《SmartFLASH》（光文社週刊誌）報導，她和一名約50幾歲的A男外遇，A男在行銷公司上班、有妻子和兩個孩子，兩人在公園牽手約會，還提防有沒有人跟拍，一起回到岩崎家更衣後再外出用餐，之後搭車回家途中在後座熱吻。

幾天之後的凌晨，岩崎恭子喝醉，在A男陪同下回家，岩崎還不讓男方離開，兩人一同進入公寓約20分鐘後，A男獨自出門搭車回住處，被發現身上衣服換了一套。

被踢爆不倫戀後，岩崎恭子昨天透過個人部落格說明，表示之前和橄欖球選手老公齋藤祐也已經先達成分居協議，並在11月3日和正式結束婚姻關係， 並寫道：「對於雜誌的報導還沒有詳看內容，不過我和這名男子有戀愛關係是事實，雖然我是在和丈夫離婚協議中和他人相戀，作為一個成年人和一個孩子的母親，我的行為太輕率、令人羞恥，給信任我的人帶來麻煩，相當抱歉。」

岩崎恭子1992年奪金時，曾短暫成為最年輕奧運金牌選手，沒多久就被同屆奧運中國大陸跳屬選手伏明霞以12歲之齡改寫紀錄，從游泳選手身分退休後，在日本大學念心理學，2005年曾推出過清涼寫真集，2009年和大她1歲的橄欖球選手齋藤祐也結婚，2011年生下一女。

(中時電子報)

MLB》第3窮運動家拿97勝 「魔球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。