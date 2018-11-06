名媛貴婦指定愛用Sisley 新品續寫品牌傳奇

Sisley絲絨紓潤重建乳霜50ml，6200元。（Sisley提供）

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Sisley絲絨紓潤重建乳霜情境圖，50ml，6200元。（Sisley提供）
La Mer奇蹟小姐聯名限量乳霜60ml，1萬1800元，周慶優惠價1萬620元，忠孝SOGO限定發售。（La Mer提供）

法國的修伯特多納諾伯爵與伊莎貝爾多納諾夫人在1976年創立Sisley，而「全能乳液」就是品牌最經典的商品，全能乳液締造了許多全球紀錄，不僅是全世界第一瓶以6年人蔘為主要成分的保養品，也是首支精華乳質地的保養品，包括伊麗莎白女王、黛安娜王妃等人都是品牌愛用者，品牌今年再推「絲絨紓潤重建乳霜」續寫保養傳奇。

Sisley全新「絲絨紓潤重建乳霜」針對極乾或敏弱肌膚研發，能為肌膚帶來潤澤，紓緩脆弱肌膚並提升肌膚防禦力，宛如為肌膚戴上一層溫柔的絲絨薄膜，給予肌膚保護和防禦力。 絲絨紓潤重建乳霜蘊含番紅花萃取，能幫助紓緩乾燥肌膚，而此珍貴的番紅花活性成分是與法國利穆贊省的植物萃取專家及有機認證番紅花農場共同合作與研究的成果，採用生態友善的環保種植方式，活性高且稀有珍貴。乳霜狀質地，親膚瞬間可帶來立即舒適感，紓緩的絲絨乳霜質地搭配天然香氛，帶來奢華感受。

除了頂級保養Sisley祭出新品，同為貴婦品牌La Mer則與英國兒童文學家Roger Hargreaves合作，以全新角色「奇蹟小姐」，為經典乳霜換上新裝。

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