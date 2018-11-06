林佳龍：打造水湳全台智慧城市示範區

2018年11月06日 19:27 中時 盧金足

台中市長林佳龍6日以「走進水湳 發現未來」為題，在水湳智慧城論壇表示，250公頃的水湳智慧城是一顆「鑽石」，市府已準備好智慧能源、智慧交通、智慧環境、智慧教育等基礎建設，並和中央爭取多項智慧規畫預算及資源，要以市民需求為本，用創新服務打造台中智慧城。

「智慧生活是根本，也要放手讓民間有所作為，政府不能做過頭！」林佳龍表示，花博提供民間產業舞台，成為花博亮點，水湳智慧城以「低碳、智慧、創新」為核心價值，規畫示範場域，透過市府出題、民間提案2種方式，媒合創新技術廠商，進行不同智慧應用、實驗，由數據蒐集、技術落實等過程，發展成熟商業模式及生活應用。

林佳龍強調，台中也到國際探尋智慧技術，他舉例，花博就從美國實驗室引進2輛無人自駕車，與台中市大學結合，成立智慧校園、智慧產線的產學合作，將能量帶入學生生活，更容易接受新事物，目前已與逢甲、中國醫藥、勤益等中台灣28所大專院校合作。

台中市府數位治理局籌備處營運長蕭景燈指出，水湳智慧城打造5大園區，投入8大公共建設，包括以太陽能發電的中央公園，率先興建能源自給自足的大型生態公園，減少電費支出、舒緩尖峰用電量，由政府帶頭示範綠能運用，落實再生能源使用節能減碳應用。

(中時 )