2千漁民為生計血淚陳抗 柯志恩怒揭蔡政府官逼民反內幕

2018年11月06日 19:07 中時電子報 戴安瑋

不滿漁業三法罰鍰過高，上千名漁民6日北上抗議，在農委會前灑冥紙抗議。（陳信翰攝）

今有2千多名來自東港、小琉球、蘇澳漁民，北上農委會抗爭，除反對遠洋漁業三法執法過當，更要求漁業勞動不應適用勞基法、要政府強力護漁等。對此，立委柯志恩表示，蔡總統口口聲聲「護主權、顧台灣」，但上任以來屈從日本政府、處處自我限縮，又因兩岸關係急凍，漁獲多半只能銷往日本，致使漁場和魚貨價格都被日本掐在手裡，台灣漁民已淪為日本刀俎上的魚肉，任人宰割。

柯志恩在臉書上發文，做了以上表示。她更說，蔡政府的軟弱讓越南、菲律賓也有樣學樣，連我們主權管轄的太平島周邊海域，漁民也常遭到越南、大陸漁船搶收。請問我們的政府在哪裡？漁民只是卑微的求個安全與溫飽，政府派一艘巡邏船來保護，有這麼困難嗎？

柯志恩表示，不護漁就算了，現在為了符合歐盟的漁業管理標準，藉由「遠洋漁業三法」重罰漁民，未盡宣導就開罰，迄今已累計罰金1億2458萬元，漁民無力繳納，形同被逼上絕路。現在又要求漁民適用勞基法，難道魚可以抓到一半，就說要去請假、休息嗎？這是坐在辦公室吹冷氣的官員想出來的法律嗎？

她說，當台灣有「媚日」的總統與駐日大使，只要遇到日本與台灣權益衝突的時候，全部都噤聲不語，眼睜睜地看著我們的漁民被欺負，更可惡的是不食人間煙火的漁業署官員，竟還說漁民抗議是「政治操作」。厲害了蔡政府，人民都活不下去了，只求政府能解決問題，但這個政府腦中竟然還在想著選舉。到底民進黨是愛護人民還是眷戀權力？政府的軟弱無能實是人民最大的悲哀！

她表示，今天屏東鄉親，包括東港、小琉球，以及宜蘭等地的漁民約兩千多人，在清晨五、六點就搭遊覽車，北上到農委會抗議。漁民若非走投無路，也不會辛苦地扶老攜小，到台北表達他們的辛酸與無奈。

(中時電子報)