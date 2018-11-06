正修百萬好書線上票選 「浩子」開講笑聲連連

2018年11月06日 19:15 中時 柯宗緯

正修科大「百萬好書」今年首度改採線上票選，抽獎送出ZenFone 5Z手機及10台ipad 2018，神秘嘉賓食尚玩家金鐘獎主持人浩子並以「我很浩，那你呢?」為題開講，詼諧風趣略帶無厘頭的肢體語言令現場師生歡笑連連。

正修科大圖書資訊處為培養學生閱讀習慣，連續6年舉辦「百萬好書票選」活動，已送出5台ipad與1台任天堂Switch遊戲機，今年特與全球最大實體書商博客來及10所高中職夥伴學校合作，改以線上票選競賽擴大辦理，自行建置線上票選平台，由博客來提供10大類近4000本書單，供11所學校線上票選，透過校際競賽推動閱讀，書香滿校園。

校長龔瑞璋表示，百萬好書票選往年進行方式，都是由圖資處舉辦「一日書店」，邀集全台著名書商如誠品、金石堂、麗文在學生活動中心擺攤，經由「您選書，我買單」方式，買進師生喜愛的圖書，今年改為線上票選，頗有創新意味。

「百萬好書線上票選競賽活動」頒獎典禮並進行抽獎，現場更出現一位神秘佳賓──浩子，令師生尖叫不已，許多同學覺得票選好書非常有意義，讓自己票選喜歡的圖書，還可以參加抽獎，真的非常讚。

食尚玩家金鐘獎名主持人浩子(謝炘昊)於頒獎典禮後以「我很浩，那你呢?」為題對師生開講，介紹帶家人環遊世界各地的見聞和收獲，活潑生動有趣令師生笑翻天，別開生面的活動多采多姿，可說是一舉數得。

(中時 )