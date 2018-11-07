美髮師愛心認養流浪貓 找寵物溝通師了解喵星人心聲

美髮師Ice認養兩隻貓，為了解貓咪心聲，還特別尋找寵物溝通師協助用心照料。（盧金足攝）

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美髮師Ice認養的寵物貓，豹紋貓miumiu（左）與小貓kana，兩隻生活在一起很「鬥」趣。（盧金足攝）

熱門的排隊美髮師Ice，5年前認養第一隻豹紋貓miumiu，2年前又認養第二隻小貓kana，但這兩隻貓一直處於磨合期，還會互相吃醋，讓Ice很傷腦筋，找寵物溝通師協助，大貓心思細膩，像自憐的「林黛玉」，小貓因太小離開母貓，患有異食癖，常把紙張、逗貓棒上的羽毛往嘴裡塞，個性天差地遠，最後投其所好，才讓兩隻喵星人好好相處。

政府及動保團體常宣導認養不購買，民眾想要養寵物，也會尋求認養的管道，從事美髮工作的Ice，因為剪髮技巧高超，預約的客人大排長龍，平時工作忙碌的Ice，回家最開心的事就是與家中2隻貓咪玩耍。

兩隻一樣是認養的貓咪，個性大不同，Ice笑說，miumiu公主病很嚴重，對kana多摸幾下，就會跟她冷戰，有時賴床睡晚一點，還吐胃酸抗議，讓她趣稱「演技一流」。

至於小貓kana個性活潑，臉部毛色由黑白組成，被稱為「賓士貓」，有種默劇演員的喜感，但被大隻貓欺負後，會耍自閉跑到房間角落對著牆壁喵喵叫，一副委屈模樣，Ice趕快「

抱緊處理」，但一轉身又跳上跳下，躲在沙發後面只露出頭裝萌，完全就是走諧星路線。

Ice表示，專長是美髮，講求技術與美感本位，工作再怎麼忙，這兩隻從認養到變成家裡一分子的貓咪，增加很多生活樂趣，現在最大願望是體重5.4公斤的miumiu能減肥成功，2歲kana只有3.5公斤盼能吃胖點，2隻喵喵健康快樂的一起生活久久久。

(中時 )

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