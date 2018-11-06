日車接線ATP測試啟動 台鐵：預計1個月內全數完成

2018年11月06日 19:21 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪列車發生嚴重翻覆事故，列車製造商日車坦承列車自動防護系統ATP遠端監控設計有疏失，已今日下午1點正式開始施工改善，將普悠瑪ATP遠端監控系統接線，並進行靜態與動態的測試，確認沒有雜訊干擾，且關閉ATP時，行控中心可收到訊息。台鐵局表示今日已完成兩組列車測試，預計1個月內完成所有列車測試。

普悠瑪列車製造商日本車輛製造株式會社日前向台鐵坦承，ATP遠端監控設計有疏失，也在昨日回函承諾要立即改正。台鐵表示，日車今日上午與機務段開會討論施工細節，並已於下午1點正式動工進行動態與靜態測試，確認接線後有訊號、關閉ATP時行控中心可收到通知等。

台鐵表示，今日已完成T2019、T2020兩組列車測試，晚間相關人員也將持續測試。相關人員會把今日測試狀況告知花蓮機務段的負責人員，明日將同步進行測試，預計在1個月內完成共19編組普悠瑪的測試。

關於外界質疑列車主風泵為何超過保固期仍無法維修完成，台鐵則說日車有積極對此做改善，除非日車對問題不理會、不改善，才會向其索討「保固保證金」，10月底台鐵與日車會面時，也有向日車要求儘速改善主風泵問題，下次會面將向日車提出「限期改正」要求，否則將啟動合約機制。

至於是否會因列車問題而與日車求償，台鐵表示，目前無法確定日車與事故發生的絕對關聯性，還須等到行政院調查小組報告出爐後，再加以評估後續作業如何進行。

(中時 )