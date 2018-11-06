樂動校園，學童跑操場1圈企業捐1元做公益

麥寮國小學童跑操場1圈企業捐1元做公益。（張朝欣攝）

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台塑企業與董氏基金會合作，學校師生每跑操場1圈，台塑即捐助1元給憂鬱症防治公益團體，6日結合樂動校園活動，麥寮國小上百名師生賣力跑操場，希望募得1萬元以上的憂鬱症防治基金。

台塑企業為回饋雲林地區居民、促使居民透過運動紓壓，與長庚科技大學、董氏基金會合作，在雲林地區推廣「樂動校園推動計畫」，6日於麥寮國小舉行「跑步做公益」活動，上百名學童在老師帶領下一起跑操場。

6年級學童表示，只要每跑1圈操場，台塑便捐助1元做為憂鬱症防治基金，這個活動很有意義，所以他計畫只要有時間，便會找同學一起跑操場，不僅做愛心，也可藉由跑步讓自己更健康，可說是一舉兩得。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰說，台塑企業與董氏基金會合作「樂動校園推動計畫」，鼓勵國小師生響應「跑1圈、捐1元」公益行動。憂鬱防治是需要正視的課題，希望藉此活動的推展，提升大家的心理健康概念，並以跑步做為最簡單方便的紓壓方式。

董氏基金會心理衛生中心執行副主任李麗亭指出，基金會調查發現，每星期跑步超過3天者，心情變好的比例高達8成5。固定跑步也有助於專心程度與睡眠品質的提升，鼓勵家長多與孩子共同培養運動興趣，不僅能創造美好回憶，還能拉近親子關係。

(中時 )

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