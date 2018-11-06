水患問題恐成常態！日本、荷蘭專家來台交流防洪經驗

2018年11月06日 18:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化、氣候異常恐成常態，今年南台灣發生嚴重水災，連鄰近日本今年也遭受多個颱風侵襲！水利署邀日本荷蘭專家交流，專家們在台參訪石門水庫等台灣重要水利設施，其中宜蘭河安農溪水環境營造獲肯定。

水利署說明，為建構富有生命力河川，水利署致力推動兼具安全、生態、人文、地景、休憩等多功能親近水環境，如近年推動安農溪改造工作，在達到防洪安全的基本要求下，進一步透過公私協力合作方式，由一河局結合地方政府及安農溪總體發展協會與當地民眾共同合作推動，除保有農田灌溉、水力發電、防洪功能及兼具休憩觀光功能外，並透過當地社區協會每月進行河川維護管理工作，讓安農溪自然生態環境可以永續經營，近年更成為宜蘭縣遊憩觀光的新景點。

水利署本月邀請日本水利專家進行為期5日的技術交流，6日先至中庄調整池及石門水庫參訪，聽取石門整治成果簡報，了解石門水庫如何自2004年艾利颱風的重創中重新站起來外，並參觀進行中的阿姆坪防淤隧道工程，之後就「氣候變遷下石門水庫在防洪與乾旱對策之處理情形」進行專案座談，分享彼此的防洪及乾旱應變機制經驗與交換意見。

本次交流邀請的日本專家為東京大學池內幸司教授及河川整備研究所阿部衝組長，專長為複合式災害整備應變。由於台灣與日本的災害風險十分類似，皆為面臨地震、颱風、水災等不同災害，甚至複合型災害的高風險區域，日本防災應變機制與相關經驗享譽國際，很值得我國借鏡。本次交流主題為「因應氣候變遷複合式災害整備、應變及復原」，希望藉由此次機會分享雙方的災害應變對策與實務經驗，使我防災應變的制度面、技術面以及管理面都能更加精進。

(中時電子報)