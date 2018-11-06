曾宇謙帥氣奏巴伯協奏曲 NSO舊金山揚台音

小提琴家曾宇謙與國家交響樂團演出，展現精湛技巧。(國家交響樂團提供)

友善列印
中時

以台灣愛樂之名，國家交響樂團NSO美西時間11月5日晚在舊金山戴維斯交響樂音樂廳舉行美巡最後一站，邀請台灣青年音樂家曾宇謙擔任獨奏，演奏美國作曲家巴伯的《小提琴協奏曲》，演出一氣呵成，再加上明星般魅力，也讓台下掌聲不斷。

除了台灣優秀獨奏家曾宇謙與樂團共聚一堂演出之外，音樂總監呂紹嘉也帶去台灣作曲家金希文《鼓動的山巒》的《跳舞歌》，由於作曲元素取材自台灣原住民音樂語彙，對於舊金山聽眾來說相當新鮮。下半場的布拉姆斯《第二號交響曲》對團來說不是常演曲目，但作為出國巡演曲目之一，重新組裝，也讓外界對於樂團突破自我的挑戰決心。安可曲則帶來蕭泰然的作品《福爾摩沙的天使》，以長笛吹出主旋律，頓時台灣文化的溫暖包覆了人心，也勾起現場台灣僑胞的思鄉之情。

舊金山戴維斯交響樂音樂廳是舊金山交響樂團的駐團地，音響效果清晰，NSO國家交響樂團已經可以在最短時間迅速與音樂廳磨合，做出表現。音樂會現場包括舊金山臺北姐妹市委員會主席徐大麟博士伉儷、舊金山交響樂團執行長馬克(Mark C. Hanson)、舊金山芭蕾舞團前董事會主席Richard C. Barker、舊金山芭蕾舞團首席舞者譚元元等與會，馬克也特別向呂紹嘉總監致意，盛讚樂團表現傑出，充滿活力，為樂團此次美巡劃下精彩句點。

(中時 )

水患問題恐成常態！日本、荷蘭專… 法國有機香氛100BON 推茶韵系列

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。