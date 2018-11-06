曾宇謙帥氣奏巴伯協奏曲 NSO舊金山揚台音

2018年11月06日 19:43 中時 趙靜瑜

以台灣愛樂之名，國家交響樂團NSO美西時間11月5日晚在舊金山戴維斯交響樂音樂廳舉行美巡最後一站，邀請台灣青年音樂家曾宇謙擔任獨奏，演奏美國作曲家巴伯的《小提琴協奏曲》，演出一氣呵成，再加上明星般魅力，也讓台下掌聲不斷。

除了台灣優秀獨奏家曾宇謙與樂團共聚一堂演出之外，音樂總監呂紹嘉也帶去台灣作曲家金希文《鼓動的山巒》的《跳舞歌》，由於作曲元素取材自台灣原住民音樂語彙，對於舊金山聽眾來說相當新鮮。下半場的布拉姆斯《第二號交響曲》對團來說不是常演曲目，但作為出國巡演曲目之一，重新組裝，也讓外界對於樂團突破自我的挑戰決心。安可曲則帶來蕭泰然的作品《福爾摩沙的天使》，以長笛吹出主旋律，頓時台灣文化的溫暖包覆了人心，也勾起現場台灣僑胞的思鄉之情。

舊金山戴維斯交響樂音樂廳是舊金山交響樂團的駐團地，音響效果清晰，NSO國家交響樂團已經可以在最短時間迅速與音樂廳磨合，做出表現。音樂會現場包括舊金山臺北姐妹市委員會主席徐大麟博士伉儷、舊金山交響樂團執行長馬克(Mark C. Hanson)、舊金山芭蕾舞團前董事會主席Richard C. Barker、舊金山芭蕾舞團首席舞者譚元元等與會，馬克也特別向呂紹嘉總監致意，盛讚樂團表現傑出，充滿活力，為樂團此次美巡劃下精彩句點。

(中時 )