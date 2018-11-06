玖壹壹健志站台BCW 忙騎車忘彩排

BCW在台中開唱，玖壹壹義氣前來站台。(混血兒提供)

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BCW盼能在家鄉台東開唱。(混血兒提供)
學生爬窗戶看BCW講座。(混血兒提供)
學生作畫送給BCW。(混血兒提供)

BCW上周在台中舉辦巡演壓軸場，經紀公司混血兒娛樂旗下玖壹壹、草屯囝仔、臭屁嬰仔、187INC全出動；健志與BCW在演唱會上合唱〈Trap Bag〉，但最近健志愛上越野車，彩排時正在郊外騎車的他，接到工作人員打電話問他記不記得要彩排，他馬上先騙工作人員已經彩完了，才趕回演唱會現場。

由於是巡迴最終場，玖壹壹三人特地跟公司開會討論，最後緊急加歌，健志跟BCW合作〈Trap Bag〉、春風跟臭屁嬰仔合唱〈嗆到抓不住〉、洋蔥跟草屯囝仔重現〈愛我你會死2018〉。

BCW本週推出新歌〈SAD〉MV，在專輯製作期間承受許多壓力與情緒，跑回家鄉台東充電、也曾與公司冷戰，〈SAD〉是專輯中最後完成的作品，如實反應當下的矛盾、低潮，他表示：「這首歌是在錄音當天早上腦中才浮現的旋律，當時覺得對了！就是這個心情。」

他近日由北到南展開大學嘻哈研究社巡迴講座，預計到台大、淡江、東海、遠東科大等共10所大專院校，還有學生為了看他演講爬窗進教室，甚至畫了他的畫像送他，BCW謙虛說：「不管台下的同學多或少，謝謝你們願意花時間來見我，希望分享的事情能讓你們有一點收穫，這樣就值得了！」

(中時 )

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