李炳輝被檢舉無街頭藝人執照 暫無法回淡水街頭表演

2018年11月06日 19:05 中時 林淑娟

李炳輝出席「永續長照專車送達」公益活動。（台灣優質生命協會）

李炳輝與紀寶如、司馬玉嬌、林沖、林松義、石中玉等人出席「永續長照專車送達」公益活動。（台灣優質生命協會）

李炳輝與紀寶如、司馬玉嬌、林沖、林松義、石中玉等人出席「永續長照專車送達」公益活動。（台灣優質生命協會）

李炳輝出席「永續長照專車送達」活動。（林淑娟攝）

經濟屢傳困頓的資深藝人李炳輝，日前被拍到重回淡水街頭表演，但他6日與台灣優質生命協會一起出席「永續長照專車送達」公益活動時透露，日前突然有稽查員過來，說有人檢舉他沒有街頭藝人的執照，所以不能再表演。當時有圍觀群眾為他抱不平，但他當下說不要惹事、以和為貴，他就等考了執照再去表演就好，只是目前暫時無法重返他最熟悉的淡水街頭表演了。

李炳輝釋懷地說，「沒關係啦，沒有執照，我再去考就好，考那個很快，今天去考，今天就可以知道有沒有過」，他預計明年5月會去考街頭藝人執照。雖然被檢舉的當下就有民眾跟他說沒關係，有空還是偶爾可以唱一下謀生，但他覺得太冒險了。

黃子佼日前為了幫助很有骨氣、不願接受濟助的李炳輝，曾說只要找李炳輝表演，他主持費自動打9折。李炳輝透過媒體喊話：「真的很感謝黃子佼這麼幫忙。黃子佼大哥感恩啦！」但他也坦言可能是因為景氣的關係，並未因此多接到表演活動，有些人只是來詢問檔期就沒有下文，「可是沒關係啦，日子可以過，生活平安開心就好，知足最重要」。

除了李炳輝，包括台灣優質生命協會秘書長紀寶如、司馬玉嬌、林沖、林松義、石中玉等資深藝人也都出席這活動。紀寶如被問到楊麗花丈夫洪文棟過世一事時，她表示有透過妹妹紀麗如表達關心，不過她已好幾年沒有見到「楊阿姨和姨丈」，印象中的他們一直很恩愛。曾與楊麗花合作歌仔戲演出的司馬玉嬌則說兩人已經多年沒聯絡了，自己一直在忙著當志工。

(中時 )