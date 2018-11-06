罕見髮夾彎!？ 林濁水竟讚賞韓國瑜南南合作計畫

2018年11月06日 19:06 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜以「北漂」、「又老又窮」議題掀起一波「韓流」熱潮，支持度民調從落後陳其邁到領先狀態，讓民進黨舉全黨之力打擊韓國瑜。不過，有台獨理論之父的前民進黨立委林濁水罕見稱讚韓國瑜南南合作計畫，可為農漁產業爭取外銷機會。

林濁水在臉書表示，中國大陸農業産值一年達3,864億，印尼380億，泰國190億，菲律賓138億，越南185億，而台灣是54億美元。

林濁水指出，台灣規模真是農業迷你國，而且又是最工業化國家，人工最貴，土地超小，而且南南諸國又都是同樣熱帶亞熱帶國家，產品類似，技術又紛紛趕上或趕過台灣等條件下，迷你農業國向眾農業大國農業超級大國爭取外銷機會，真是志氣超級大。

林濁水對韓國瑜南南合作計畫表示佩服，但語帶諷刺「該佩服的還不只是志氣，還在於發明這類偉大的政見的能力超強，隨時隨地大量生產，令人應接不暇。」不過，網友對此不表認同表示，「台灣水果農產品優質，怎麼就不能出口。難道印尼，泰國，菲律賓祇有本國產品。哪個國家販賣產品不都分不同檔次....」、「音寧姐姐都打算買水果去國外了，韓國瑜這樣也很OK」，也有人質疑林濁水為何不問問「陳其邁四年怎麼實現工業4.0，AI智慧城市」。

(中時電子報)