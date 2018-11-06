存金簿反常放客廳 久病婦人尋短獲救

許姓婦人被發現時倒臥在公園旁的空地，地上還有大片血跡。(林欣儀翻攝)

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台中市許姓婦人因身體不好，多次向家人表達厭世的情緒，日前她清晨3點多出門運動，家人原本不以為意，直到6點多在家中客廳發現許婦的存金簿，感覺怪怪的，連忙報警處理，霧峰分局大里分駐所獲報後到處尋找，果然發現許婦持水果刀割腕、躺臥在公園地上，所幸送醫後保住一命。

警方表示，許姓婦人(73歲)的家屬本月5日清晨約6點多焦急的跑到派出所，表示許婦出門已3個多小時，且刻意將原本小心存放的存金簿放在客廳桌上，行徑奇怪，家人找遍她平常運動的地方，卻都找不到許婦，才趕忙求助警方。

員警先安撫許婦家人後，立即到轄區內、許婦平常可能去的地方找尋，果然在大里國小側門公園空地旁發現她，當時許婦右手持水果刀、人則倒臥在血泊中，手腕處有明顯傷口。

處理員警緊急將許婦送醫救治，順利救回她一命。許婦家人則鬆了口氣，不斷向警方致謝，他們說，許婦之前也曾尋短，所幸發現得早並阻止，才沒有留下遺憾。

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