執行署聯合拍賣11月拍定9886萬 霍克飛機也入列

2018年11月06日 19:36 中時 陳志賢

行政執行署全國13個分署今天同步舉行聯合拍賣，推出多元豐富之拍賣物件，吸引民眾到場參與競標，吉祥物「拍寶」也熱情登場，炒熱拍賣會場氣氛，今天總計不動產、動產合計拍定金額高達9886萬2383元，浥注國庫收入。

執行署表示，不動產部分共拍定9537萬956元，包括桃園分署拍定桃園市大有段4筆土地，拍定金額366萬元；台中分署拍定南屯區三塊厝段4筆土地1筆建物、豐原區陽明段土地及建物各1筆、大里區喬城段2筆土地1筆建物，拍定金額分別為3050萬元、635萬餘元、418萬餘元；嘉義分署拍定雲林縣口湖鄉10筆土地及1筆建物，拍定金額950萬元；屏東分署拍定屏東市大連段2筆土地及1筆建物，拍定金額379萬餘元；宜蘭分署拍定宜蘭市公園段、壯圍鄉五權段土地各1筆，拍定金額分別為1251萬餘元、508萬元；高雄分署拍定楠梓區楠都段1筆土地，拍定金額322萬，成果豐碩。

另動產部分，拍定金額總計349萬1427元。包括台北分署拍賣皮包、絲巾、皮衣、戰車行李箱、香水、金龍牡丹-金門高粱酒、玉石、水彩水墨畫，共計拍得161萬餘元，至於本次備受矚目之拍賣焦點，中興航空公司之霍克(Hawker)400xp型飛機，因第1拍價格較高而流標，第2拍將有機會以大約5折的價格拍賣。

另新北分署拍賣粉晶球、水晶手鍊、項錬、吊墜、鹽燈、紫水晶洞等半寶石，以及PUMA名牌服飾，拍得價金分別為9萬餘元、14萬餘元；新竹分署拍賣冰箱、洗衣機、冷氣、沙發、書桌、錢櫃等，以9萬餘元拍定，另有義務人當場繳納30萬元並辦理分期，請求停止3輛娃娃車之拍賣；嘉義分署拍賣公司之出資額，以19萬元拍定；台南分署拍賣汽車1輛，賣得29萬元；高雄分署拍賣車輛3輛，拍定金額共計8萬元，另有拍定茶壺、茶杯(盤)、咖啡壺、歐風宮廷花瓶及台灣啤酒等，民眾開心搶便宜，也為國家收回鉅額欠款。

(中時 )