中和「鴨味仔薑母鴨」中藥湯頭好滋味

2018年11月07日 07:15 中時 葉書宏

新北市中和區「鴨味仔薑母鴨」創立至今逾7年，傳承三重總店的好滋味，主打中藥湯頭、料好實在。（葉書宏攝）

鴨丸子也是店家自產自銷。（葉書宏攝）

新北市中和區「鴨味仔薑母鴨」創立至今逾7年，傳承三重總店的好滋味，主打中藥湯頭、料好實在，大塊鴨肉搭配老薑、麻油，透過木炭爐緩緩加溫，鴨肉持續吸收中藥湯汁，饕客們讚不絕口，每一口都是Q彈軟嫩的好口感。

鄭姓老闆娘說，父親在新北市三重區創立「鴨味仔薑母鴨」，師承自父親，口味一點都沒變，薑母鴨湯汁採用特製中藥粉熬煮，另外添加少量米酒，吃起來不會有米酒味，反而多了幾分中藥香，湯底中還有加入甘蔗等食材，透過不同食材搭配，湯汁口感豐富。

鄭姓老闆娘透露，鴨肉好吃的秘訣在於她們的堅持，鴨肉會和老薑、自製麻油先炒過，再經過「悶」的過程，讓鴨肉吃起來Q彈軟嫩，其中父親特製的自製麻油相當關鍵，別家吃不到的麻油香。

店內除了招牌薑母鴨外，還有九尾雞可供挑選，搭配鴨佛、鴨心、鴨腱、鴨肝、鴨腸、高麗菜、鴨丸子、凍豆腐、米血糕、豆皮、金針菇等配料，再來一碗麻油麵線，不僅讓人看起來溫暖，吃下去更能驅除冬天寒意，鴨丸子也是店家自產自銷。

鄭姓老闆娘也提到，她們堅持採用木炭爐，木炭持續加溫，不同於一般瓦斯爐大火加熱，反而更能吃出薑母鴨的好滋味；父親秉持的給年輕人一個機會的想法，「鴨味仔薑母鴨」都不收加盟金，協助青年朋友創業。

「我超級愛吃鴨丸子！」陳姓消費者說，每次與同事們聚餐都一定至少吃2盤以上，好吃、經濟又實惠，老闆娘年輕熱情，除了飽餐一頓外還可以和她閒話家常，值得推薦聚餐的好地方。

店名：鴨味仔薑母鴨

地址：新北市中和區圓通路118號

電話：02-2242-3693

營業時間：下午4時至凌晨1時

售價：薑母鴨280元

(中時 )