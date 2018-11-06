大根自稱「成功社會人士」 阿達狂虧：風雲人物都坐警車離開KTV

2018年11月06日 19:26 中時 林淑娟

大根上阿達主持的節目。（狼谷競技台）

大根懲罰阿達不手軟。（狼谷競技台）

阿達主持的狼谷競技台節目《Game什麼東西》日前請好友大根當來賓，兩個麻吉互虧完全沒在客氣，在開場短片中，大根飾演滿嘴胡謅的「社會成功人士」勸說阿達向他看齊，沒想到阿達藉機狠虧大根：「我有看到新聞，你現在是風雲人物！」大根也自嘲：「我現在不一樣了嘛！」阿達搞笑虧他混得很不錯，連在KTV樓下的照片都很精彩。

其實本集錄影時間剛好是大根KTV被毆事件發生後沒幾天，阿達雖知道狀況，但還是拿出好友才有的特權，在節目上猛吐槽大根吐槽。當兩人討論代步工具，大根故意虧阿達只能坐捷運、不夠有派頭，阿達馬上反嗆：「我知道，要跟你一樣坐警車才對！」大根連忙激動澄清，警車偶爾參觀可以，絕對不能常坐。

後來進行手機遊戲「拳皇命運」PK時，阿達落敗，懲罰時大根也毫不留情拿出巨型曬衣夾夾滿阿達的臉，旁人直呼：「你們真的是好朋友嗎？」全場笑翻。

阿達還代替所有人發問：「到底什麼是真相？你也沒給媒體一個說法啊！」大根馬上正色回答：「那只是我膚淺的外在，事情不能只看表面，重要的是有顆善良的心！我會請人家吃包子！」阿達開玩笑秒回：「我看你是請人家吃慶記（子彈）吧！」《Game什麼東西》播出頻道為中華電信MOD 210頻道，以及中正、萬華區的聯維、寶福有線電視168頻道。

(中時 )