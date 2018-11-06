植物內生菌分解戴奧辛 興大研究世界奪金

2018年11月06日 19:30 中時 林欣儀

有毒的戴奧辛可以被植物內生菌分解？國立中興大學4個學院、18名學生組成的團隊，透過研究發現一種可分解戴奧辛的植物內生菌，其不但不會累積戴奧辛，還可促進植物在含戴奧辛土壤環境下正常生長，參加美國麻省理工學院iGEM國際遺傳工程機器設計競賽，奪下金牌。

來自植病系、生技學程、生科系及食科系、園藝系、資工系、物理系、電機系等4所學院的學生共組團隊，在合成生物學專家、生命科學系黃介辰特聘教授及工學院醫工所王惠民教授、生科院基資所陳玉婷助理教授指導下，以Engineered Endophyte-Assistant Phytoremediation為主題，藉由改造植物內生菌，達到讓植物內生菌與植物組合為高效戴奧辛分解植生復育系統，藉以有效分解戴奧辛。

團隊指出，這種植物內生菌除可讓植物不累積戴奧辛，還可促使植物在含戴奧辛的土壤環境下仍能正常生長，未來可直接運用或將該系統轉殖於原本不具戴奧辛分解之菌株上，將有助於解決層出不窮的戴奧辛污染問題。且研究另外發現在實驗中使用的脫氯酶在直接處理戴奧辛後，可大幅減少其毒性，未來將可降低戴奧辛毒性對人體的影響。

團隊歷經1年多準備，今年參加世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽」，與來自世界頂尖大學與高中的團隊共340個隊伍較勁，奪下金牌。

(中時 )