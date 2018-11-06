錯用專業技能！水電工自製大麻栽培器還沒「收成」就被捕

2018年11月06日 19:40 中時 陳麒全

陳姓男子在偵訊時供稱，種植大麻是要供自己使用，沒有要販賣。（陳麒全攝）

陳嫌運用自己水電專業，自製「大麻栽培器」加速大麻生長。（陳麒全攝）

現場查獲的有5株大麻已經生長了約1個多月，約再過3個月左右，就可以收成摘取葉片使用。（陳麒全攝）

現場查獲的有5株大麻已經生長了約1個多月，約再過3個月左右，就可以收成摘取葉片使用。（陳麒全攝）

27歲陳姓水電工為吸食大麻菸，網搜尋大麻栽種知識，自學種植大麻技術，在自家陽台上種了30株大麻，運用自己水電工的專業技能，買來植物生長燈、土壤酸鹼儀、肥料等工具，自製大麻栽培器，幫助大麻生長，結果大麻還沒養大收成，就被航警局緝毒中心查獲。訊問後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

航警調查，陳嫌並沒有前科紀錄，只是為了想吸食大麻菸，但因為大麻也不便宜，又怕在買時有被查獲風險，所以就在網路上搜尋相關種植大麻方法，想要自行栽種，並從國外網站購買大麻種子，把新北市樹林區啟智街自家陽台圍起來，開始種植大麻。陳嫌得知運用紅色及藍色的植物生長燈，可以加速大麻的生長，或讓大麻葉子長得更好的相關技術，還運用自己水電專業，自製「大麻栽培器」加速大麻生長。

日前航警局剛成立的緝毒中心，在獲得情資後，分析相關數據，會同台北市刑大、台北市警中山分局、高雄市警楠梓分局等單位，查出陳姓男子購買大麻種子及種植設備，報請新北地檢署檢察官陳漢章指揮，並聲請搜索票，6日清晨7時前往陳姓男子家中搜索，起出大麻成株30株、溫室棚架、捲菸器、定時器等種植工具。

航警表示，在現場查獲的有5株大麻已經生長了約1個多月，約再過3個月左右，就可以收成摘取葉片使用。另外25株大麻，才剛發芽10天左右，如果繼續用犯嫌自製的「大麻栽培器」培育，加以施肥，也很快可以長成。

陳姓男子在偵訊時供稱，種植大麻是要供自己使用，沒有要販賣。但警方懷疑他沒有吸毒前科，如此大規模種植，可能有販售意圖，將繼續追查幕後是否有集團操控，以及大麻成品可能的流向。

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(中時 )