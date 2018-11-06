杜文卿發1500元回饋金 對手強調地方建設為首要

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何冠嫻

通霄鎮長候選人杜文卿近日提出，發放1500元的回饋金「讓民眾過好年」，他強調若順利當選，絕對會說到做到。共同角逐鎮長寶座的候選人周玉滿、邱德宏、巫恒昭、陳漢志，則都不希望壓縮地方建設福利。

火力發電廠位在通霄鎮，杜文卿表示，通霄每年皆有上億元發電回饋金，雖回饋金已從250元提高至300元，但經過他對通霄的預算研究，發現最高可發放1500元。他強調，將回饋金發放給鎮民較實在，並承諾若順利連任，絕對會發放1500元的回饋金。

對手周玉滿表示，福利政策應多元方式規畫，不應齊頭式。她也提出津貼政見，發放60歲以上1500元、60歲以下500元、育兒、幼兒園10000元以及住院慰問津貼等，對鎮民較有利。

邱德宏指出，以這種喊價方式發放，對地方發展傷害最大，更會造成財政扭曲，他表示，應用於地方的整體發展，規畫建設讓鎮民自給自足，使大家都有錢賺，對地方發展才有利。

此外，巫恒昭則不加以評論，但仍須以不排擠其他建設或福利為考量。

陳漢志則對杜文卿能為百姓謀福的做法，樂見其成，他表示，還須找出與地方建設、福祉的平衡點，並指出，切勿「殺雞取卵」，強調自己將致力發展建設，促進地方經濟繁榮才為首要。

(中時 )

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