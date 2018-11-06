降低南海台海緊張 中美周五展開外交安全對話

2018年11月06日 19:34 中時電子報 盧伯華

美國與中國今天先後宣佈，將於本周五在華盛頓舉第2次外交安全對話。這次對話原訂上個月舉行，但後來取消，當時雙方都表示是「應對方的要求而推遲對話」。這次恢復對話對於近期雙方在貿易戰、南海與台海巡航等議題的僵局有望緩解，可以視為川普與習近平月底在阿根廷會晤的預備會談。

美國國務院的聲明透露，美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬蒂斯、中國國務委員楊潔篪和國防部長魏鳳和都會出席會議。中共外交部發言人華春瑩則表示，雙方將就中美關係和其他共同關心的重要問題深入交換意見。

在今年初美國總統川普開啟對中國的貿易戰之後，雙方高層官員交流頻繁，但成日非常有限。早先消息傳出中國國家主席習近平和美國總統川將於月底在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會前夕進行會晤，數日前川普二人還通過電話確認本月底會晤行程。中國國家副主席王岐山本周在新加坡出席彭博新經濟論壇期間又指，中國已經凖備好與美國談判，解決雙方近期的貿易糾紛。

港媒《南華早報》則指出，過去的兩個月裡，美軍B-52H轟炸機多次在南海與東海「航行自由」行動，美國軍艦亦在台灣海峽航行，9月時美軍在南海巡航時，還遭遇到中國大陸海軍驅逐艦危險迫近，引發美國國防部公開指責中國未遵守兩國簽訂的《海上意外相遇準則》(Code for Unplanned Encounters at Seam, CUES)的規定。

這些海上的對峙事件加強了雙方因貿易戰而惡化的關係，不過，既然雙方領導人都確認要在月底會晤，各方對此期望也高，加上美國期中選舉結果已定，達成相互諒解或是協議的可能性大增，因此必須就布宜諾斯艾利斯的會談進行先期溝通，以便能在中美領導人會晤時形成具體結果。

(中時電子報)