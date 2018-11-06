幼兒園長撞林佳龍座車 土地盟批蔡政府讓人「死諫」

2018年11月06日 20:00 中時 郭建伸

台中市長林佳龍6日上午參加北區「雙十國中活動中心新建工程動土」典禮，市長座車開至路口，1輛腳踏車逆向對撞，當時巿長座車已煞停，黎明幼兒園園長林金連人車倒地不起。（張妍溱翻攝）

台中市黎明幼兒園拆遷案，台中高分院9月初判處黎明幼兒園敗訴，園長林金連今騎腳踏車衝撞台中市長林佳龍座車引發外界關注。台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉、政大教授徐世榮及自救會團體等人，傍晚在立法院召開記者會聲援林金連，強調這絕非是政治事件，而是死諫，並痛批蔡政府對土地掠奪狀況不思改革，還繼承威權體制法規，掠奪人民狀況，「民主進步黨還配稱為民主、進步的黨嗎？」

陳致曉抨擊，台中市府認為這件事情是預謀才發生悲劇，網路酸民稱林園長是「碰瓷」、是盧秀燕陣營的奧步；但重點不在於林是否應當這麼做，應該探究到底是什麼政府制度逼著老百姓感到絕望，必須要用自殘方式喚起社會關注。

陳致曉說，國、民兩黨完全執政都讓人民土地被掠奪，並悲憤地說，今天根本不是政治事件，林園長根本是拿生命賭注的「死諫」，盼大家能關注掠奪土地的事實。陳也抨擊，蔡政府蔡政府不思改革，繼承威權體制，更加劇的對人民掠奪，「民主進步黨還配稱為民主、進步的黨嗎？」

陳致曉說，林金連有留下書信，表達對蔡政府徹底絕望，因為前行政院長林全在兩年前有舉行社會運動會談，當時土地被掠奪的民眾有辦大集結，蔡英文曾派姚人多跟反迫遷自救會見面；林園長也向蔡英文下跪陳情，當時蔡英文告訴他，「一切都會沒事」。

陳致曉抨擊，結果不只黎明幼兒園沒有好好解決，台灣各地土地掠奪案件加速進行；蔡政府繼承威權體制的法規，讓被迫害的老百姓多麽無助，無助到必須用生命博取社會關注，這些都寫在林金連留下的書信。

徐世榮說，林園長向來都不想參加市地重劃，而是被迫參加；兩年前大法官曾釋憲739號，現行的自辦市地重劃辦法有7個條文違憲，而黎明幼兒園就是根據這個違憲的重劃辦法條文辦理，質疑其他台中市的自辦市地重劃案，其實合法性和正當性都有問題。

徐世榮直言，本來大法官宣佈違憲後，原本以為對案情會改觀，沒想到台中高分院的判決重重打擊林金連，直言政府愧對黎明幼兒園和全國民眾。

(中時 )