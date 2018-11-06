回應漁民訴求 漁業署同意訂漁業變形工時

2018年11月06日 19:46 中時 游昇俯

全台漁民近三千人今（6）日北上抗爭，提出守護主權和漁民作業權益，反對遠洋漁業三法罰金過高、執法過當等訴求。經農委會漁業署長黃鴻燕與漁民代表協商，漁業署同意簡化僱用外籍漁工程序，亦研擬將漁業列入勞基法84條之1之特殊工作，訂定變形工時。但為免影響我國漁業摘除歐盟黃牌警告，遠洋漁業條例罰金則不予更動。

漁民今日大舉北上到農委會前表達訴求，經漁業署副署長林國平代表接受陳情書後，便轉往立法院請願。漁業署署長黃鴻燕與漁民自救會代表王新展、林棋山、蔡寶興、林啟滄等人協商後，取得若干共識，無法同意的部分，則將在一個月內到東港、琉球、蘇澳等地召開協商會議。

林國平表示，漁業署同意僱用境外漁工取消良民證證明，並簡化僱用外籍船員申報，報准期限從15日延長至30日，因船員脫逃不可另行僱用期限則從6個月縮短至3個月，漁業署並將於年底完成修法。他說，確實有些漁工一來就跑掉，船東連面都沒見到，不可歸責於船東，故漁業署同意放寬相關規定。

另，針對漁民要求漁業不適用勞基法，漁業署也考量海上作業確實與陸上不同，已請各漁會就其漁船作業模式，提出適用勞基法第84條之一的變形工時草案，農委會將再與勞動部組成跨部會工作小組磋商，來保障漁工工作與休息權益。

針對漁民抗議遠洋漁業條例罰金過高，林國平也說，因涉及國際組織規定，條例罰鍰額度是跟著國際標準在走的，縮減罰款額度恐無法與國際接軌，影響台灣漁業解除歐盟的黃牌警告，故經漁民同意，不予變動。

至於漁民於沖之鳥礁及八重山群島周邊海域作業問題，政府則將透過「台日海洋事務合作對話機制」繼續與日方協商，在未建立作業安排之前，則持續由海巡署依中西太平洋巡護計畫，維護我漁船作業權益；因南海太平島海域為我國傳統作業漁場，政府亦會持續強化海域巡護，維護我國漁權。

(中時 )