總統府秘書長陳菊抵草屯為洪國浩造勢 林明溱則於埔里進行車隊掃街拜票

2018年11月06日 20:01 中時 楊樹煌

▲南投縣長候選人林明溱在市區由埔里鎮長候選人吳國昌陪同以車隊進行掃街拜票。（楊樹煌攝）

▲總統府秘書長陳菊由經濟部長沈榮津（左）交通部長吳宏謀（右3）及立委蔡培慧陪同到草屯了解鳥嘴潭人工湖工程，為民進黨南投縣長候選人洪國浩拉抬聲勢。（楊樹煌攝）

▲總統府秘書長陳菊在草屯極力推荐南投縣長候選人洪國浩是南投好子弟。（楊樹煌攝）

總統府秘書長陳菊6日偕同經濟部長沈榮津、交通部長吳宏謀及立委蔡培慧等人到南投縣視察鳥嘴潭人工湖工程，為民進黨南投縣長候選人洪國浩拉抬聲勢；國民黨南投縣長候選人林明溱則於埔里與國民黨籍鎮長、議員等候選人進行車隊掃街拜票造勢，沿途鞭炮與凍蒜聲不絕，場面熱鬧滾滾。

總統府秘書長陳菊，昨抵草屯北勢里活動中心，聽取鳥嘴潭工程及觀光規劃，花媽在會中盛讚洪國浩會「持家」，是南投好子弟，應可承擔更大的責任。

陳菊說，洪國浩擔任草屯鎮長時將1.8億元負債還清，現在更存有5億多的盈餘，對活化公共造產成績有目共睹；鳥嘴潭的工程對地方發展效益極大，陳菊並允諾，政府的前瞻計畫已編列近200億元要投入鳥嘴潭工程，交通部、經濟部將會顧及施工時間與品質的推動。

國民黨提名的南投縣長候選人林明溱為拼連任，今天也前往埔里鎮大票倉，由埔里鎮長候選吳國昌、縣議員候選人潘一全、林芳妤、王彩雲及黃世芳等人陪同，從市區出發，以車隊分赴郊區各里，進行車隊掃街造勢，沿途都有熱情鄉親燃放鞭炮助陣，且凍蒜聲不絕。

林明溱說，4年前鄉親以選票熱情託付，進入縣府後就全力以赴，將縣政建設及縣民福祉當做唯一的生活目標，不到4年為南投縣投入101億元的建設。

林明溱說，距投票只剩18天，全縣13鄉鎮幅圓遼闊，將以1鄉鎮市至少1天的方式，全縣走透透，向鄉親做最誠摯的請託，拜託南投縣的鄉親在24日能1人1票，幫助林明溱順利連任，讓南投縣未來4年，建設更多、造福更大。

(中時 )