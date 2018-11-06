曾當武替《臥虎藏龍》誤踢楊紫瓊 男星再對戲「已升格主角」

2018年11月06日 19:48 中時 徐桐炘

《葉問外傳：張天志》由袁和平（八爺）擔任導演兼動作指導，楊紫瓊和張晉在裡面打得精彩，該片也入圍本屆金馬獎最佳動作設計，楊紫瓊曾多次與袁和平合作，從與李連杰合作的《太極張三豐》、譽滿國際的《臥虎藏龍》到話題電影《蘇乞兒》，成了相交多年的好朋友，她說：「八爺的領導能力非常好，而且他的作品都可以激勵我不斷向上，是一種自我挑戰。」

楊紫瓊早在《臥虎藏龍》時期就認識張晉，他當時還在袁家班中擔任武術替身，張晉回憶：「那是第一次和楊紫瓊結緣，有場戲我還不小心誤踢到她了。」楊紫瓊也一直記得這誤踼的一腳，「所以我對張晉印象很深刻，我看著他由幕後到幕前，還以《一代宗師》拿到香港金像獎最佳男配角，這證明他是努力又有天份，所以八爺找我和他合作時，不用多考慮，我立刻答應。」

張晉對於再次和楊紫瓊合作也感到非常開心，「我未入行前就覺得她是很有魅力的演員，氣質、身手及美貌三者相結合而成的大明星，而且非常敬業，看似弱質纖纖其實拳拳有力，即使拍攝期間打得傷痕累累也堅持親身上陣。」兩人在片場拳來刀往展現好默契，不時討論如何過招，而張晉有一場跳躍翻滾起身後，一直揉膝蓋，楊紫瓊也立刻上前關心，可見交情深厚。

出身袁家班的張晉說：「八爺很了解我的能力，為我設計的動作都是給我很高的挑戰，要和以往打過的不一樣有時候我也會缺乏自信，但八爺一次又一次的讓我嘗試直到完成，很感謝八爺對我的信任。」在拍攝期間，張晉身上多處受傷，但堅持不用替身，他說：「一切為鏡頭及觀眾的辛酸都是值得，希望這些付出能令觀眾覺得值回票價，而當演員的這份辛酸，正是我以前當替身時一直朝思暮想的快樂。」該片12月26日上映。

(中時 )