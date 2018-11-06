彰化縣七大商圈結盟 行銷彰化周周精彩

2018年11月06日 20:38 中時 謝瓊雲

彰化縣政府代理機要秘書陳金哲代表彰化縣長魏明谷邀請全國民眾十一月到彰化七大商圈走走逛逛，感受在地文化特色。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府經綠處今年向經濟部中小企業處爭取到600萬經費輔導行銷全縣七大特色商圈。(謝瓊雲攝)

彰化縣七大特色商圈上午正式結盟打團體戰，這個月周末周周都有精彩活動接力上場。(謝瓊雲攝)

7大商圈結盟、行銷魅力彰化。彰化縣政府經濟暨綠能發展處6日上午舉行「聯盟行銷好彰化‧商圈週週都精彩」記者會，縣府代理機要秘書陳金哲代表彰化縣長魏明谷出席，宣告今年彰化商圈行銷聯盟正式啟動成立。

今年獲得經費補助的彰化7大商圈組織成員，包括「田中商圈」、「田尾商圈」、「大埔商圈」、「二八水商圈」、「王功商圈」、「鹿港老街商圈」、「鹿港廟口商圈」，也到場發表各商圈具特色與魅力的系列活動，歡迎大家一起來彰化商圈旅遊消費。

陳金哲表示，縣府長久以來對在地商圈與在地經濟非常重視，並向中央爭取補助經費，彰化縣蘊含深厚文化，各鄉鎮地區經濟活動、農業、觀光都有其特色，每個商圈規畫不盡相同，在地經濟要繁榮，就要吸引外地遊客來消費，搭配好的政策行銷，縣府積極輔導、配合7大商圈共同行銷，歡迎全國民眾多多到彰化來玩，體驗特色文化與美食小吃。

彰化縣政府經綠處表示，延續過去兩年辦理成果，今年向經濟部中小企業處爭取600萬元商圈輔導經費，從中提撥480萬元做行銷活動，期望在商圈自主推動行銷方案、與顧問團隊輔導扶植下，帶動商圈蓬勃成長。

七大商圈行銷活動，10/27-28田尾商圈-田尾農好嘉年華(已結束)，11/10-11田中商圈-田中央音樂市集，11/10鹿港老街商圈-懷舊時空旅人~繁華鹿港遇見古典老街，11/17-18鹿港廟口商圈-鹿港慢慢跑，小吃吃到飽，11/17大埔商圈-第三屆大埔商圈美食小吃宴，11/25二八水商圈-柚見同樂會X柚見農村市集，11月王功商圈-濱海體驗小旅行等，歡迎民眾前往體驗。

(中時 )