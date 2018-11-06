高雄》韓國瑜罩門現身 最能重傷韓流的3件事

高雄市長候選人韓國瑜刮起韓流，但有3件事網路負面聲量大。（圖／中時資料照）

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中時電子報
高雄市長候選人陳其邁（圖／中時資料照）
情緒比值/KEYPO大數據關鍵引擎，分析區間2018/10/01-2018/11/06。（圖／翻攝自網路溫度計）

高雄市長候選人韓國瑜在這場選戰中，刮起一陣韓流旋風，迫使民進黨重兵回防，打著打著，韓國瑜的弱點已然現浮現，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的情緒比值分析，陪睡說、禁止意識型態的上街抗議、黑道爭議等3項，是負面聲量最多的議題，尤其是陪睡說。

不過，對手陣營狂打陪睡說，打得有點過頭，導致對雙方陣營都受到傷害，抓著陪睡議題不放的邱議瑩，因為在Line群組說「老婆陪睡一晚」，引來網友高度不滿，在邱議瑩的臉書發起蓋巴比倫塔，一度衝破百萬人次留言。

韓國瑜說，當選後將禁止在高雄進行意識型態的抗議，後來雖已解釋不會阻擋憲法保障的權利，但已造成傷害，這些不滿的聲量都是針對韓國瑜而來，無從迴避。

至於黑道背景的質疑，韓國瑜否認，民進黨副祕書長徐佳青跳針狂問，卻遭網友痛批，這件事的討論也就趨緩；繼之而起的負面聲量，就是韓國瑜的人口願景：高雄人口10年內增長到500萬人，這被多數的人認為不可能，連帶地，也坐實了陳其邁指控韓國瑜根本不了解高雄的質疑。

網路溫度計最新的高雄市長當選率預測，陳其邁以51.18％，領先韓國瑜的48.82％，雙方差距2.36％，陳其邁雖然2度被超越，但重新拿回領先的地位後，已拉開2％的差距。

(中時電子報)

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