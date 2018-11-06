加油不分種族 中油大直站三名非洲工讀生受客歡迎

2018年11月06日 20:38 中時 王玉樹

加油站也有非洲工讀生？中油一年多來進用了三名熱愛台灣文化，遠渡重洋來台讀大學的非洲馬拉威工讀生，目前都在台北大直加油站工作。他們操著一口流利的國語，因服務親切，不少老顧客還跟他們結為好友，更讓中油客訴變少，直讓大直站員工稱它們是該站的「廣告活招牌」。

「歡迎光臨!」，一到大直加油站，迎面而來是外籍生阿冕黝黑的面孔和親切的笑顏，他為顧客提供加油、結帳，不但動作俐落，一口流利的國語也能和顧客交談自如，熱情的顧客臨走前常對他比個讚。

就讀北科大車輛工程系的阿冕，是1年多前最早來到大直站應徵，隨後唸師大應用華語系、台灣科技大學應用外語系的阿岫、阿開也來工作。站長林傳淇稱「他們帶動了站內歡樂的工作氣氛，而且還感染到來這裡加油的消費者！」。

這三名馬拉威年輕人是為了學習中文、感受中華文化的夢想，飛行一萬零三百公里，轉機兩次，耗時約20小時來到台灣留學。一開始在找尋打工機會時，因為膚色特殊及語言障礙而碰壁，直到來大直站應徵，林傳淇不分膚色，爽朗的錄用他們。

中油現在對這3名外籍工讀生評語為，工作認真，個性活潑，不管是跟同事相處或與客人互動都很熱絡，都可打成一片，私下還互留通訊軟體、電話號碼，由於他們和常來加油的老顧客結為好朋友，客訴變少，忠實顧客變多了。

阿開說，自己很喜歡在加油站打工的經驗，每天都能遇到不同的人、面對不一樣的問題，也解決了不一樣的問題，更重要的是這份工作讓他們有固定收入。他計畫畢業後回馬拉威從事翻譯工作，還要將在台所見、所聞及所學帶回自己的國家。

(中時 )