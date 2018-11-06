7度佔用西門徒步區勸募挨罰 愛狗女反控警方「違憲」

2018年11月06日 20:18 中時 陳俊雄

蕭姓女子5月間在峨嵋街西門町行人徒步區勸募流浪狗照護公益基金，7度遭北市警萬華分局漢中街派出所告發，蕭女事後以警方告發違憲、牴觸憲法等情向新北地院提出行政訴訟，但法院審理認為蕭女誤解法令，判決應支付7張罰單共1萬500元罰鍰，並負擔300元訴訟費用。

蕭女先後於今年5月1日、5月16日、5月20日、5月23日、5月26日、5月27日及5月30日晚間，在台北市峨嵋街西門町行人徒步區辦理流浪狗照護公益勸募活動，因有「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」等違規事實，遭漢中所7度獲報稽查後開單告發，共罰1萬500元。

蕭女不服提出行政訴訟，她表示自己長期為流浪動物生命權討公道，為弱勢族群爭權益，且在當地勸募流浪動物經費長達7年，且集會遊行是憲法賦予權利，不得任意剝奪。

蕭女強調，員警開單告發的依據為台北市文化局「西門徒步區街頭藝人管理辨法」，位階遠遠低於憲法，地方政府行政命令不可牴觸法律；另執勤員警到活動現場慣例第一句話：「你們有沒有向文化局申請？」，當聽到的答案是「我們無須向主管單位申請」，二話不說以違反道路交通管理處罰條例逕行告發。

蕭女強調，警方做法違法，他為維護憲法所賦予權益，提出行政訴訟討回公理正義。

警方則指出，蕭女7度占用行人徒步區道路進行流浪狗公益勸募活動，影響行人通行，當場告知該處為西門町行人徒步區，如無主管機關許可之勸募文件與道路臨時使用文件，不可違規占用道路，惟蕭女不願離去且無法提出相關文件，員警才會依據道路交通管理處罰條例舉發。

新北地院審理認為，蕭女勸募時擺放了小狗籠、箱子、塑膠椅、草蓆、告示牌、礦泉水、動物照片等物品，佔據將近道路寬度之三分之一範圍，倘若有人欲自店家門口騎樓內往西門町行人徒步區前行，僅能繞過蕭女擺放物品範圍，無法逕自步行穿越而過，確有「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」之違規事實。

新北地院說明，蕭女聲稱合法申請勸募，但實際上申請人並不是她；為動物勸募基金即使無須申請集會遊行，也不等同取得道路使用權，況且台北市文化局制定的「西門徒步區街頭藝人管理辨法」及「台北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法」、「台北市政府文化局經管特定路段舉辦臨時活動申請須知」均符合地方制度法規定，並未違憲，蕭女顯有誤會，審結後判決蕭女應支付1萬500元罰鍰，並應負擔300元訴訟費用。本案可上訴。

(中時 )