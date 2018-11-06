旅客違法攜帶肉類製品 明年起開罰30萬元

2018年11月06日 20:27 中時 陳麒全

統計資料。（台北關提供）

台北關查獲違法肉類製品。（台北關提供）

台北關查獲違法肉類製品。（台北關提供）

台北關查獲違法肉類製品。（台北關提供）

大陸非洲豬瘟疫情持續昇溫，關務署台北關從9月起，累計在空運進口快遞貨物中，查獲108公斤豬肉製品。另外，入境旅客夾帶大陸豬肉製品與農委會動植物防疫檢疫局聯合查緝共75件，共裁罰35萬7000元，海關再度呼籲旅客及快遞業者遵守法令規定，共同防範非洲豬瘟疫情傳入。

非洲豬瘟疫情今年8月3日開始在中國蔓延，是亞洲國家首例，目前中國大陸已有14個省市「淪陷」。為了防堵入境旅客違法攜帶肉類製品，造成非洲豬瘟疫情襲台，防檢局表示，現行《動物傳染病防治條例》第45條之1，可針對違規攜帶動物產品之旅客裁罰3千元至1萬5千元，為了提高嚇阻效果，規劃修法提高至最高30萬元，目前行政院法規會已經通過，最快於明年初就可以實施。

關務署台北關副關務長林堃龍表示，今年9月起至今，已於航空快遞專區，查獲未經檢驗之中國大陸豬肉及其製品（例如香腸、臘肉、豬腳筋及豬肉絲等）累計達108公斤，太多是國人從網路上購買後，再以快遞方式寄送進口。近來非洲豬瘟疫情在中國爆發，為防止非洲豬瘟病毒入侵國內，將持續加強查核從中國大陸輸入之相關肉類製品。

關務署臺北關表示，今年8月起與農委會防檢局共同針對旅客違規攜帶動物產品進行查驗，在8、9月份中，就查獲、開罰38件，裁罰總金額15000元，每案裁罰3000元。為加強防堵豬瘟疫情恐襲台，在10月起，，入境旅客只要被查獲，每案以最高15000元裁罰，光是在10月份，就查獲37件入境旅客違規攜帶動物產品案件，裁罰總金額24萬3千元。

臺北關呼籲，網購民眾及快遞業者應遵守相關法令，向海關誠實申報，以避免觸法。未經許可從大陸空運快遞進口豬肉製品，每件可以裁罰3萬元至100萬元罰鍰，另外依據動物傳染病防治條例等法令規定，還有刑事責任追訴問題，如有查獲虛報或私運疫區輸入之豬肉製品等行為，將依海關緝私條例及相關法規，移請主管機關裁罰。依據動物傳染病防治條例第33條規定，擅自輸入禁止輸入之檢疫物者，恐涉及刑事或罰鍰處分。

(中時 )