旅客違法攜帶肉類製品 明年起開罰30萬元

統計資料。（台北關提供）

友善列印
中時
統計資料。（台北關提供）
台北關查獲違法肉類製品。（台北關提供）
台北關查獲違法肉類製品。（台北關提供）
台北關查獲違法肉類製品。（台北關提供）

大陸非洲豬瘟疫情持續昇溫，關務署台北關從9月起，累計在空運進口快遞貨物中，查獲108公斤豬肉製品。另外，入境旅客夾帶大陸豬肉製品與農委會動植物防疫檢疫局聯合查緝共75件，共裁罰35萬7000元，海關再度呼籲旅客及快遞業者遵守法令規定，共同防範非洲豬瘟疫情傳入。

非洲豬瘟疫情今年8月3日開始在中國蔓延，是亞洲國家首例，目前中國大陸已有14個省市「淪陷」。為了防堵入境旅客違法攜帶肉類製品，造成非洲豬瘟疫情襲台，防檢局表示，現行《動物傳染病防治條例》第45條之1，可針對違規攜帶動物產品之旅客裁罰3千元至1萬5千元，為了提高嚇阻效果，規劃修法提高至最高30萬元，目前行政院法規會已經通過，最快於明年初就可以實施。

關務署台北關副關務長林堃龍表示，今年9月起至今，已於航空快遞專區，查獲未經檢驗之中國大陸豬肉及其製品（例如香腸、臘肉、豬腳筋及豬肉絲等）累計達108公斤，太多是國人從網路上購買後，再以快遞方式寄送進口。近來非洲豬瘟疫情在中國爆發，為防止非洲豬瘟病毒入侵國內，將持續加強查核從中國大陸輸入之相關肉類製品。

關務署臺北關表示，今年8月起與農委會防檢局共同針對旅客違規攜帶動物產品進行查驗，在8、9月份中，就查獲、開罰38件，裁罰總金額15000元，每案裁罰3000元。為加強防堵豬瘟疫情恐襲台，在10月起，，入境旅客只要被查獲，每案以最高15000元裁罰，光是在10月份，就查獲37件入境旅客違規攜帶動物產品案件，裁罰總金額24萬3千元。

臺北關呼籲，網購民眾及快遞業者應遵守相關法令，向海關誠實申報，以避免觸法。未經許可從大陸空運快遞進口豬肉製品，每件可以裁罰3萬元至100萬元罰鍰，另外依據動物傳染病防治條例等法令規定，還有刑事責任追訴問題，如有查獲虛報或私運疫區輸入之豬肉製品等行為，將依海關緝私條例及相關法規，移請主管機關裁罰。依據動物傳染病防治條例第33條規定，擅自輸入禁止輸入之檢疫物者，恐涉及刑事或罰鍰處分。

(中時 )

加油不分種族 中油大直站三名非… 建築師曾柏庭「重新想像」 社宅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。